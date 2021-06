A partir de la queja de una madre publicada en la redes sociales, trascendió que en la escuela primaria N° 4017, Domingo Sarmiento, de la ciudad de Salta, el contenido de la Ley N° 26.150, de Educación Sexual Integral, estaba siendo dictado por una maestra de religión y que los lineamientos generales de la normativa no se cumplían. Desde el Ministerio de Educación de Salta informaron que hoy iban a tener un informe detallado de lo que sucedió en la institución.

A través de un grupo de WhatsApp, una madre alertó sobre los contenidos en ESI que se estaban dictando en el segundo grado al que asiste su hijo. Veía que se reforzaba la construcción estereotipada de la familias, que incluía el discurso "todos nacemos gracias a una mamá y un papá". Además de señalar que sólo existen cuerpos de niños y niñas.

La familia, que prefirió no hablar con la prensa, contó que la docente es una profesora recibida en Ciencias Sagradas y que además dicta el espacio curricular de ESI en todo el turno tarde. Si se toman los lineamientos generales establecidos en la ley nacional, sancionada en 2006, lo transmitido por la maestra no reconoce la perspectiva de género, no respeta la diversidad y tampoco permite el efectivo ejercicio de los derechos, como esta ley o la de Identidad de Género.

Para la referente por Salta de la Red de Docentes por el aborto legal, Sandra Acosta, lo sucedido en la escuela Sarmiento es "muy grave" ya que se trata de una institución que cumple una "función socializadora muy importante para la formación de valores" de les niñes. Por lo que el discurso de la docente no sólo tiene mucha autoridad sobre los alumnos y alumnas, sino que "falsea lo lineamientos de ESI", contradiciéndolos.

Material difundido a los alumnos de la escuela Sarmiento.

En Salta la aplicación de la ley se da bajo dos instancias. La primera apela a una implementación a través de la transversalidad en todas las materias. Y la segunda, se rige por la Resolución 1004/19 de la cartera que dirige Matías Cánepa, en la que se crea el espacio específico de ESI en todas las instituciones y niveles que forman parte del sistema educativo. De acuerdo al relato, lo enseñado por la maestra de Ciencias Sagradas se dio en la segunda modalidad.

Acosta consideró un problema no saber cómo se da el proceso de designación para que los docentes hagan uso de ese espacio específico, dado que si está ese lugar, lo óptimo sería que se encuentre dentro de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Salta, ya que es el espacio en el que se establecen los nombramientos para toda la planta docente.

Sin embargo, el director de Nivel de Educación Primaria, Jorge Correa, dijo a Salta/12 que "no se designan docentes sino que son los propios docentes de grado que se hacen cargo de la enseñanza de la ESI, según las orientaciones que tenemos desde provincia y Nación". En ese sentido, señaló que el supervisor que está afectado al establecimiento remitirá hoy un informe sobre lo sucedido.

Por su parte, la directora de Desarrollo Educativo y coordinadora del programa de ESI en Salta, Elisa Espeche, indicó que las prácticas docentes deben ser supervisadas y monitoreadas. En ese sentido, destacó las instancias más directas en las que se analiza el contenido impartido por un docente: la dirección de la escuela, la supervisión y la dirección del nivel educativo.

Afirmó que desde el programa trabajan en articulación con las direcciones de nivel, además de potenciar a los equipos que trabajan en orientación escolar y supervisiones, porque son a quienes "les competen la cuestión de ver los contenidos" en su totalidad. "ESI tiene que ser un contenido obligatorio y para ello, se han generado propuestas pedagógicas para el tratamiento de las distintas temáticas que involucra", aseguró Espeche. Y esto debe hacerse "Con perspectiva de derechos y género, sobre todo", subrayó.

Cartilla repartida.

No obstante, la provincia presenta una situación particular en la reorganización de sus docentes. Esto se debe al fallo de la Corte Suprema de la Nación de 2017, que ordenó a Salta que no se dicte la materia “Religión” en escuelas primarias. A raíz de ello, más de 400 docentes quedaron sin el espacio curricular para su enseñanza.

Sin embargo, el actual gobierno de Gustavo Saénz garantizó la continuidad laboral de los docentes con el propósito de concluir el período de reubicación dentro de las distintas unidades educativas, sin poner en riesgo su estabilidad laboral. Aunque no se dio a conocer públicamente cuáles habían sido esos lugares de reubicación.

"Creo que hay algunas irregularidades que quizás tiene que ver con que no saben cómo ubicar a estos maestros", señaló Acosta, además de que dijo que percibe que "no hay una voluntad política de dar un espacio serio a la ESI" dentro de las aulas. Aseguró que el gobierno provincial no está está dando los contenidos señalados en la ley nacional, que incluso se encuentran de manera virtual en la página del Ministerio de Educación de Salta.

Ir a contramano

Acosta señaló que el contenido difundido por la maestra de religión está a contramano de la legislación nacional, ya que los contenidos a abordar tendrían que hablar, en este caso, del respeto a la diversidad familiar que existe. Además de que los estereotipos de género dan pie a que no se respeten las identidades de género. "Va imponiendo una mirada muy limitada y parcializada de lo que realmente debería darse en esa clase", cuestionó.

En tanto, Espeche aseguró que la ley está siendo trabajada bajo los lineamientos nacionales, y que eso se refleja en las planificaciones de los docentes desde 2012. Contó que desde ese momento se han desarrollado capacitaciones y talleres, no sólo a los maestros sino también a los futuros docentes, quienes cuentan con un espacio de formación propio dentro de la curricula.

Por eso reiteró que les compete a los equipos directivos supervisar la tarea pedagógica como cualquier otro contenido, siendo además parte de su responsabilidad. "En este caso, entiendo que el área tiene que ser monitoreada y poner en conocimiento" la situación a las autoridades correspondientes.

En ese sentido, indicó que es "importante que los niños se sientan incluidos y no excluidos frente a algún estereotipo que se plantee". Además, dijo que hay que "tener cuidado" con los materiales que tienen ese "modelo rígido" de enseñanza, en el que no se apele a herramientas lúdicas para un mejor aprendizaje. "Desde el juego mismo es posible saber que no hay que estar encerrados en ciertos estereotipos", ejemplificó.

También destacó la transversalidad de la ESI, no sólo en las materias, sino en la mirada institucional de la propia escuela, ya que atraviesa la organización y la vida escolar propia cuando se presentan determinadas situaciones, como casos de maltrato infantil o abuso sexual en la infancia. "La ESI pone una mirada determinada sobre la vida institucional", reiteró.