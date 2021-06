Rinaldo Rafanelli, bajista de bandas de rock argentino como Sui Generis, Polifemo y Color Humano, falleció este viernes en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, a los 71 años, como consecuencia de un cáncer. Rafanelli, nacido en Buenos Aires en julio de 1949, llevaba varios años viviendo en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes y hoy las 17 se descompensó en su casa y su esposa llamó de inmediato a la ambulancia de un sanatorio privado, que cuando llegó nada pudo hacer ante lo fulminante del ataque. Rafanelli había comenzado hacía una semana un tratamiento de quimioterapia, al que había respondido favorablemente, detallaron músicos de San Luis, amigos del artista. En esa ciudad, el bajista tocaba en los bares locales y daba clases de bajo, dirección y producción musical.



Rafanelli comenzó su carrera como músico con la banda Color Humano, que estaba conformada por Edelmiro Molinari en guitarra y David Lebón en batería. Más tarde Oscar Moro ingresó en lugar de Lebón. Este combo grabó tres discos. En 1973, Charly García lo convocó para que se sumara a Sui Géneris, junto a Nito Mestre y Juan Rodríguez. En esta banda, Rafanelli se transformó en un miembro fundamental en el que todos se apoyaban.



En Sui Generis grabó el disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones y luego el disco en vivo de despedida. En forma paralela, Rafanelli había formado Polifemo junto con David Lebón en guitarras y Juan Rodríguez en batería, con quienes editó dos discos.



Después integró Seleste, juntó a Alejandro De Michele, Lebón, Pedro Aznar, Pomo y Mariano Rappoport, pero esta formación no llegó a grabar discos.



Rafanelli tocaría con Porsuigieco y con Charly en diversas etapas de su carrera. Hasta que en los 80 se sumó a Daniel Morano y Sergio Nacif para el combo de ska y reggae Alphonso S'entrega, con los que edito dos discos.



En Paralelo tocó en Detectives, el disco debut de Fabiana Cantilo, y la vida lo reencontraría con Morano con quien formo el combo pop Los Romeos que también publicaron dos discos.



Luego produjo trabajos de Parte del Asunto, Los Abejorros, Los Perros Calientes y Durazno de Gala, entre otros, hasta que en los 90 se sumó a la banda de Charly García para grabar Say No More y Alta Fidelidad, el disco de canciones del bigote bicolor que fueron interpretadas por Mercedes Sosa.



Ya en el siglo XXI armó su banda la Rimamblú con la que se dedicó a tocar en lugares dedicados al blues y así produjo discos de Pajarito Zaguri, Carlos Johnson, Phil Guy y Little Mack Simmons, entre otros artistas.



Al conocerse la noticia de su fallecimiento, Rafanelli fue homenajeado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), por Andrea Alvarez y otros músicos.