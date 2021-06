El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este sábado que la variante Delta del coronavirus "indefectiblemente llegará" a la Argentina en los próximos meses y por eso el Gobierno sigue tomando medidas para "retrasar esa llegada y avanzar con mucha velocidad en la campaña de vacunación" contra el virus.



"Está proyectado que la variante Delta será prevalente en Europa para fines de agosto y estará llegando indefectiblemente a nuestro país", sostuvo Cafiero.



El funcionario dijo que por eso el Gobierno sigue "tomando medidas para retrasar su llegada y avanzar con mucha velocidad en la campaña de vacunación, redoblando esfuerzos con los nuevos contratos que se van cerrando" con los distintos laboratorios.



En ese marco, el Gobierno oficializó este sábado la prórroga del cierre de fronteras al turismo hasta el 9 de julio y el cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país, en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa de la pandemia.



Así lo dispuso a través de la Decisión Administrativa 643/2021, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y de Salud, Carla Vizzotti.



La normativa establece que "continúan suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Chile; Brasil; India; Paises africanos y Turquía".



La disposición indica que la Administración Nacional de Aviación Civil, "dispondrá un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos, las argentinas y residentes que se encuentren en el exterior".



Todas las medidas fueron dispuestas para bajar el riesgo de contagios de coronavirus e impedir el ingreso de variantes que no registran circulación comunitaria en el país, como la variante Delta, cuya respuesta ante "la efectividad de las vacunas se desconoce", según indican los considerandos de la disposición.



"En el actual contexto epidemiológico, el riesgo de introducción de nuevas variantes, aún más transmisibles, podría generar un aumento brusco y elevado de casos, lo que llevaría indefectiblemente a una mayor mortalidad", agrega.

“Los controles de frontera hoy son a partir de los vuelos internacionales donde la persona que está viniendo tiene que tener un test PCR negativo para poder subirse al avión y cuando llega al Aeropuerto de Ezeiza le hacen otro test que le tiene que dar negativo. Luego, tiene que hacer un aislamiento de siete días obligatorios en su domicilio o en el lugar que disponga la jurisdicción de residencia”, explicó Cafiero.



En ese sentido, remarcó que “es necesario que las jurisdicciones acentúen los controles” y recordó que “el incumplimiento de estas normas está penado por la ley y se realizaran las denuncias correspondientes”.



Por otro lado, ratificó que "las vacunas no se vencen" y apuntó que “lo que hace el refuerzo es terminar el ciclo de inmunización y naturalmente que tener dos dosis es mejor que tener una, pero no es que alguien no está protegido porque está en el día 91, eso no es real”.



Con respecto a la cantidad de personas que ya han pasado los tres meses de la primera inmunización con la vacuna Spuntik V, el jefe de Gabinete señaló que “son aproximadamente 400 mil”.



“Estamos trabajando para que se puedan ir cerrando esos ciclos de vacunación tanto de Sputnik como de otras vacunas”, dijo Cafiero, quien recordó que la próxima semana vendrá un cargamento del fármaco de origen ruso que incluirá componente 1 y 2.



Sobre la posibilidad de combinar vacunas de diferentes laboratorios entre la primera y segunda dosis, el funcionario nacional sostuvo que “es algo que se está haciendo en el mundo y -la canciller alemana- Angela Merkel se vacunó con dos diferentes vacunas y en Argentina se está estudiando, pero todavía no hay una determinación”.

Críticas a la oposición

En otro orden de cosas, Cafiero sostuvo en diálogo con CNN Radio que el Frente de Todos (FdT) tiene una "lista de temas mucho más prioritarios que discutir listas y cargos como hace la oposición", a poco menos de un mes del vencimiento del plazo de presentación de nóminas de precandidatos para las PASO del 12 de setiembre.



"No estamos en la discusión y el cabildeo como está la oposición. En vez de estar proponiendo herramientas para superar la pandemia, lo único que los motiva es conseguir uno o dos diputados más", dijo el funcionario.



En ese marco, sostuvo que el oficialismo "tiene un compromiso con lo que les sucede en la vida cotidiana a los argentinos", y sostuvo que el FdT "con naturalidad se terminará expresando en una lista y se competirá".



"El Frente de Todos es un frente diverso con distintas miradas, tenemos unidad en la diversidad. Eso nos permitió ganar una elección y llevar adelante un gobierno con diferentes agendas y demandas", indicó el funcionario y ratificó que "el objetivo del Frente seguirá siendo ese: conservar la unidad en la diversidad".



Para Cafiero, en las próximas elecciones legislativas -previstas para el 14 de noviembre- "se va a elegir cuál fue el comportamiento de los espacios políticos en un momento tan especial como la pandemia" y añadió: "Habrá que rendir cuentas".



"Habrá que decidir entre los que hicieron en la pandemia y entre los otros que se dedicaron a escribir documentos y enojar a los enojados", concluyó, en alusión a la carta que armó un grupo de militantes opositores con duras críticas al Gobierno y un llamado a la unidad de Juntos por el Cambio con vistas a las elecciones legislativas.