La provincia de Buenos Aires afronta una semana en la se vacunarán a miles de mayores de 50 que no se inscribieron originalmente y que concurren a los vacunatorios, sin turno, sólo con su DNI. Al mismo tiempo se mandaron centenares de miles de turnos a personas menores de 40, incluyendo en algunos distritos hasta a menores de 30. Es muy posible que en algún momento de la próxima semana se libere la vacunación de todos los mayores de 40, también sin turno, sólo presentando el DNI. En CABA, el Ministerio de Salud abrirá la inscripción para porteños de 35 a 39 años durante la semana que empieza. Será en los primeros días o, más probablemente, a mitad de semana. Al mismo tiempo, el distrito porteño está citando para vacunar con segunda dosis a personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, aunque no hayan pasado los 85 días entre una dosis y la otra. Eso demora un poco la convocatoria de nuevos vacunados.

La vacunación está tomando un ritmo acelerado gracias a que el gobierno nacional logró batir la semana pasada el record de provisión de vacunas: 4.315.000 dosis llegaron a Ezeiza. De hecho, según el Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud hay 3.700.000 vacunas distribuidas y pendientes de aplicar, a las que se suman 1.189.000 que llegaron el viernes y las que traerá un nuevo vuelo a Moscú que sale este lunes y vuelve el martes. Al actual ritmo, hay para vacunar por más de diez días.

En el distrito bonaerense la expectativa está puesta en las personas de 50 a 59 años que ya no necesitan turno para vacunarse. Hay aproximadamente 120.000 de esa edad que nunca se inscribieron y empezaron a acercarse a los vacunatorios este fin de semana. La estrategia resultó un boom, según evalúan el ministro Daniel Gollán y el viceministro Nicolás Kreplak, porque el ritmo en el que se acercan es muy intenso. Lo mismo sucede con las embarazadas: hay una catarata de inscripciones y vacunaciones.

Pero en provincia de Buenos Aires también se están concretando centenares de miles de citaciones. Como ya se explicó, la franja de edad depende mucho del municipio y del área en el que están los vacunatorios: si no hay muchas personas mayores, si no hay muchos con enfermedades previas, si el número de inscriptos no es alto, el turno llega a los más jóvenes con mayor rapidez. De hecho, en numerosísimos casos ya recibieron citaciones personas menores de 30, sin comorbilidades.

El rumor extendido es que el gobernador Axel Kicillof anunciará la vacunación libre de mayores de 40 en los próximos días. Hasta ahora hubo convocatorias de esa naturaleza por internet, pero eran falsas: una forma de sembrar confusión y luego quejas entre los bonaerenses. Lo mismo hacen con la segunda dosis de Sputnik que, como se sabe, se aplicará cuando llegue. Sin embargo, la apertura a la vacunación libre de las personas de 40 a 49 años está cerca.

En CABA, el ministro Fernán Quirós espera hacer el anuncio de la apertura de la inscripción por los porteños de 35 a 39 años. Será esta semana, tal vez lunes o martes, o a mediados de la semana. El gobierno porteño está citando a dar la segunda dosis de Oxford/AstraZeneca a los que recibieron la primera dosis en abril. Es decir que transcurrieron dos meses. Es una jugada que tiene un tinte político que apunta al gobierno nacional porque tácitamente tratan de instalar la idea de que quien no tiene las dos dosis, no está vacunado, algo falso desde el punto de vista científico: la primera dosis da una enorme protección. Sin embargo, como la cantidad de vacunas que llegaron y van llegando es inmensa, en realidad va a terminar alcanzando para todo, aunque se atrasa la vacunación inicial para los porteños más jóvenes.

El ritmo de vacunación en todo el país es disímil, aunque fuertísimo en cada una de las provincias. Hay muchos distritos donde ya se está vacunando a personas menores de 40 y municipios en los que se convocó a jóvenes de 18. Está clarísimo que, a esta altura, esta inmunizado el 80 por ciento de todas las personas de riesgo, es decir mayores de 60 y personas con enfermedades previas que se inscribieron. Es un hecho que antes de fin de julio, tendrá al menos una dosis la totalidad de los adultos que quisieron y quieren vacunarse.