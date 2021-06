El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, analizó esta noche en una entrevista en el canal IP Noticias, que los procesos políticos de las últimas décadas en la Argentina "terminaron degradándose en personalismos" y en una baja institucionalidad. Por lo que sostuvo, "hay que cambiar el sistema de gobierno". "Entre el año 2003 y el año 2008 fueron los únicos cinco años en donde la Argentina creció. Teníamos los tres equilibrios, fiscal, equilibrio de balanza comercial, la Argentina crecía, la pobreza bajaba y el empleo crecía. Era otra lógica. Lamentablemente, creo que los propios vicios del sistema político terminaron" con ese crecimiento, aseguró."El poder es una enfermedad incurable. Y lo que lo cura es un alto grado de institucionalidad", definió. "Es un problema estructural que tenemos, lo cual nos hizo, inclusive, quedarnos sin democracia mucho tiempo. Lo único que te blinda es sostenerte de acuerdo a la institucionalidad", definió. https://content.jwplatform.com/previews/GAQ3ip1P-WywucZbs Según analizó el exgobernador, "todos los procesos políticos que empezaron a tener un poquitito de oxígeno, producto de resultados parciales favorables, terminaron degradándose en personalismos de bajo umbral institucional. Le pasó al kirchnerismo, al menemismo, a (Raúl) Alfonsín cuando empezó con el Tercer Movimiento Histórico". Incluso, dijo, "le pasó a los milicos cuando después de entrar con niveles de consenso, más allá de que nadie avale esas cosas, es cierto que habían llegado con un nivel de consenso enorme, en gran parte" de la ciudadanía. El planteo de una agenda ciudadanaLa propuesta del nuevo espacio que comparte con Florencio Randazzo y Roberto Lavagna es "esencialmente plantear una agenda ciudadana, no desde el poder de una facción, sino desde cómo logramos los instrumentos y las herramientas para nuestro sistema productivo, para ganar competitividad, generar empleo y movilidad social ascendente o descendente".En ese sentido, dijo, "son discusiones que no están en la agenda política hoy. La agenda política está discutiendo otra cosa. Alguien tiene que discutir el problema de la gente porque la gente no va a tener laburo o va a salir de la pobreza en la medida que sigamos discutiendo la agenda de poder", aseguró.Según Urtubey, hacen falta una reforma laboral e impositiva, para generar nuevos empleos sin tanta carga impositiva. "Porque lo único que se hizo hasta acá fue subir los impuestos. Generar muchas más restricciones para el ingreso de gente al mercado laboral formal. Lo que se hizo ahora fue sacar del de acceso a crédito a todo el sistema PYME en Argentina".Sin embargo, dijo que la actual crisis "no es culpa de (Alberto) Fernández, no es culpa de (Mauricio) Macri, no es culpa de Cristina (Fernández). Es culpa de un sistema que le da la espalda a un pueblo argentino que necesita un modelo de organización diferente"."Los políticos nos sentimos muy cómodos diciendo que el principio de los males fue de que en los 70, los milicos destruyeron el país. También tengamos la autocrítica de saber que del 83 a la fecha, en plena democracia, creció la pobreza casi 40 puntos".Aborto: "No estoy de acuerdo"Urtubey también se refirió al aborto, un tema polémico en sus años de gobernador. "Yo no estoy a favor del aborto, yo, Juan Urtubey persona, pero yo no soy nadie para imponer mi criterio a un tercero. Ahora bien, ¿quién soy yo para imponer mi conducta a un tercero?", se preguntó. https://content.jwplatform.com/previews/Mav0w9Vz-WywucZbs En 2008, como gobernador de Salta, impuso la obligatoriedad de la educación religiosa en todas las escuelas públicas de la provincia que implicó una ofensiva de la Iglesia Católica para que no se diera Educación Sexual Integral.En la provincia que gobernó había un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, que era muy restrictivo y reglamentaba el derecho al aborto no punible poniendo en riesgo la salud física y psicológica de la persona gestante. Ese protocolo, que incluía una intervención judicial, fue derogado tras el escándalo que involucró a una niña de diez años violada. Hasta había utilizado inteligencia artificial como plan piloto para prever con nombre y apellido y domicilio, la posibilidad de que una chica tenga un embarazo no deseado. "Lo hicimos en Salta, lo seguimos trabajando. La tarea de utilización de inteligencia artificial es algo que no va a parar", sostuvo. https://www.youtube.com/watch?v=OO4f8KZWtVY