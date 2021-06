A poco de cumplirse cinco años de la Ley N° 27.336 promulgada durante el macrismo en 2016 a instancias del en aquel entonces intendente, hoy gobernador, Gustavo Sáenz, los senadores nacionales por Salta Nora Giménez y Sergio Leavy presentaron dos proyectos que buscan la derogación de aquella norma.

Entre más de un fundamento compartido, los legisladores adujeron que la Municipalidad incumplió en todo este tiempo los cargos establecidos por la Ley sin lograr mejorar la condición edilicia en ningún aspecto. Ambos solicitaron que el edificio pase nuevamente a manos del Estado Nacional para establecer ahí servicios nacionales que cumplan con el cargo de la donación de Luis Güemes, en 1923. El objetivo de la ley del macrismo, en tanto, es transformar el edificio que brinda servicios de Salud en un Museo del Folclore.

El procurador general de la Municipalidad de Salta, Ramiro Angulo, sostuvo que este tipo de proyectos son “una falta de respeto”, al haber ignorado la posición de la Municipalidad. Afirmó que ya se hicieron los relevamientos en el edificio y se elabora un proyecto en el área de arquitectura.

En "la Palúdica” funcionan actualmente el Programa Nacional de Vectores Regional Salta y Jujuy, la Unidad Sanitaria de Fronteras Salta, la Delegación Sanitaria Federal y el Centro Nacional de Reconocimientos Médicos, todas pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación. También hay laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, íntimamente relacionado a lo sanitario.

Los trabajadores resisten nuevamente las intenciones de convertir el edificio de funciones sanitarias, en un atractivo turístico-cultural. La primera vez fue hace 17 años, cuando el en ese entonces gobernador y hoy senador nacional Juan Carlos Romero, logró que el ex presidente Carlos Menem (f), traspasara a la provincia el edificio en 1999.

Giménez recordó en su proyecto que en aquel momento “el gobierno provincial planificó el traslado” del centro sanitario nacional “a la calle Pellegrini donde funcionaba la Dirección Nacional de Vialidad con la intención de demoler el edificio, para construir un centro turístico-hotelero, el que además albergaría las momias incaicas de ‘Llullaillaco’".

Los trabajadores, jornadas de lucha mediante, evitaron que se concretara esa intención que volvió a instalarse, con un fin similar, con Sáenz.

Los fundamentos

Uno de los argumentos por el cual se solicita la derogación de la Ley 27.336 indica que en 1923, y ante la pandemia del paludismo, el doctor Luis Güemes donó el terreno donde está "la Palúdica” (como se la conoce comúnmente). El cargo de la donación, aceptada por el presidente Marcelo T. Alvear, fue la creación de una estación sanitaria, bajo la órbita del Ministerio de Higiene de la Nación, hoy Ministerio de Salud de la Nación.

“La donación se realizó con el cargo de que se preserve el patrimonio arquitectónico del edificio”, dice la iniciativa de Leavy al indicar que convertirlo en un Museo Nacional del Folclore, que a la vez contenga la estación sanitaria “resulta insuficiente e insalubre”. El senador indicó que con la norma sancionada “han puesto en riesgo el patrimonio que fuera del Estado Nacional”.

Ambos legisladores entendieron que ese riesgo se constituye en que los herederos de Luis Güemes ejerzan acciones de revocación de la donación originaria, más teniendo presente el alto valor económico que implica la zona en donde el edificio se encuentra emplazado.

Coincidieron también en que la Municipalidad no cumplió con las obligaciones establecidas por la Ley de preservar el patrimonio arquitectónico del edificio, ni de tareas de mantenimiento, o refacción, con lo que se permitió que el inmueble continúe deteriorándose.

Pero en estos casi cinco años tampoco se cumplió con la creación del Museo, lo cual, entendió Leavy, beneficia al Estado, dado que impide la revocación de la donación. “La Municipalidad al recibir el predio a título gratuito, no tuvo ninguna contraprestación económica, nótese que no realizó tampoco ningún gasto como consecuencia del incumplimiento de los cargos y hasta el momento no sufriría ningún tipo de perjuicio económico ante su expropiación, por lo cual el pago por realizarla tornaría en un enriquecimiento sin causa en favor de la Municipalidad”.

Lo que diferencia las iniciativas de los legisladores es que Leavy propone crear “el Polo Sanitario de Organismos Nacionales ‘La Palúdica’”, mientras que el de Giménez apunta a erigir en el lugar el “Centro Regional de Salud para la investigación, atención y prevención de enfermedades tropicales y abordaje de políticas sociales sanitarias, el cual estará conformado por Organismos Nacionales de Servicios de Salud y Seguridad Social”.

Aunque con distintos nombres, ambas entidades estarían integradas por diversos servicios sanitarios y sociales de los organismos nacionales. Frente a ello existe la propuesta de unificar los proyectos que, según se conoció, se encuentran en la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de la Nación.

“Podría estar más cerca del INTA”

Angulo entendió que los proyectos constituyen “una falta de respeto” dado que la Municipalidad no fue consultada y “solo se escuchó a una de las campanas”, o sea, a los trabajadores. En diálogo con Salta/12, el funcionario municipal afirmó que los organismos nacionales no entregan el edificio porque “es como que los empleados están atrincherados ahí, porque tampoco hay ninguna resolución de la Nación”, respecto de dónde serán trasladados.

Como dijeron los senadores, Angulo afirmó que hay partes del edificio que por su condición se encuentran clausuradas “y eso es un peligro para los empleados”. “Estamos esperando a fin de intervenir desde el área de infraestructura de la Municipalidad para ver qué se puede ir refaccionando”, afirmó.

Al ponderar el interés municipal en el lugar, sostuvo que la Palúdica “es un área excelente en todo el sentido para los ciudadanos de la ciudad de Salta dado que está en pleno centro, en un área de impacto turístico enorme y siempre se habló de dejar un espacio para atender la vacunación y respetar el cargo”, de la donación.

Por otra parte, afirmó que al almacenarse en el lugar agroquímicos que sirven para fumigar cuando hay casos de dengue para evitar la propagación del mosquito “es inadecuado que esté en el centro de la ciudad, porque es una cantidad enorme de veneno”. En este punto consideró que la Palúdica “podría estar más cerca del INTA, donde existan las condiciones adecuadas”.