Orden y progreso. Envuelto en la bandera de Brasil podría haber salido el reaparecido ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, luego de que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, dio a conocer un informe que ponía a Salta con un superávit fiscal del 0,4%.

Con el dato bajo el brazo, el ministro vio a la oportunidad de hacer su regreso triunfal a la vida pública y desplegó un arsenal de conceptos que estarían aplicando en la provincia: "orden, previsibilidad, transparencia y eficiencia". Todo esto enmarcado en la “previsibilidad hacia el futuro y la sostenibilidad en los pagos”.

Cuando nadie lo esperaba, en realidad ni siquiera nadie lo percibía, el gobierno convirtió a Salta en un prolijo cantón suizo. Lejos parece haber quedado ese arranque del 2020 en el que la provincia iba derechito a un default si es que no arreglaba de alguna manera con los acreedores internacionales.

Y es justamente a partir de eso que se puede encontrar una de las columnas del superávit salteño, ya que el propio informe señala que fue posible al eliminarse en lo inmediato el peso del pago de los intereses de la deuda, a lo que se sumó el constante fluir de billetes llegados desde Nación en el marco de la pandemia, ya sea en formato ATN no reembolsables, créditos ultra blandos del fondo fiduciario, partidas para equipamiento sanitario, obras de infraestructura o subsidios directos a personas o empresas como ser los IFE y los ATP.

Todas estas transferencias extraordinarias a la provincia compensaron con creces la caída de la actividad y obliga a plantearse de manera folclórica ¿dónde iremos a para si se apaga la pandemia?

El as bajo la manga del gobierno para cuando llegue ese momento sigue siendo el litio, para lo cual ya eligió la vía más rápida para conseguir dinero, que es fomentando la mera extracción del mineral a cambio de un 3 por ciento en concepto de regalías.

El laissez faire, laissez passer, parece ser la guía a la hora de plantear un desarrollo alrededor del mineral, no meterse sino solo lo mínimo necesario y limitándose a pavimentar las rutas por donde circularían los camiones con el mineral y dar el visto bueno ambiental a los nuevos proyectos.

Así planteado, quedará en manos de los privados el avance de una industria, por ejemplo, para la fabricación de baterías en Salta. Esa pasividad puede a la larga convertirse en una oportunidad perdida, ya que no serán muchas más las chances de poder desarrollar una zona desértica como la Puna con recursos que se puedan extraer justamente de ahí.

Una de cowboys

“El bueno, el malo y el feo”, es un clásico del género western protagonizado por Clint Eastwood, aunque también puede ser un descripción de la Legislatura. No es que uno se ponga nostálgico con la corrupción (tampoco es que es cosa del pasado como para agarrarse nostalgia), pero por momentos se extraña esas épocas en donde se pergeñaban grandes maniobras de ingeniería criminal para hacerse de un hecho ilícito.

Un ejemplo de eso es el caso de La Cienaga, en la que hubo un cuidadoso pasamanos de las tierras, y sobre todo paciencia y tiempo, para intentar borrar cualquier huella, aunque lejos estuvo del crimen perfecto porque hasta el momento la Justicia tiene 13 imputados en la causa, incluido el senador nacional Juan Carlos Romero.

Pero había un esfuerzo intelectual detrás, por el contrario esta semana se conoció que se solicitó la elevación a juicio del diputado cafayateño Sergio Cisneros por usurpar dos terrenos en Tolombón para hacerse una casa, uno lo reclama una empresa, el de al lado pertenece a la provincia. Técnicamente en el fondo es un caso como el de la Ciénaga, una apropiación indebida de un pedazo de tierra, a menor escala, pero claramente sin sutilezas y de frente march.

A su vez quedó imputado el senador Héctor Dauria, por andar a los tiros con una escopeta en medios de disturbios que se dieron en su estación de servicios de Metán. Dicen los testigos que lo vieron hacer un par de tiros al aire.

También en el Senado se debe resolver en la semana el pedido de desafuero a Sergio “Topo” Ramos, para que lo obliguen a identificarse dactilarmente en la comisaria. El acusado de haber hecho desaparecer una plata que envió nación para construir unas casas, fue citado varias veces, pero mandó a decir que estaba ocupado con sus tareas de senador, se ve que entendió mal y pensó que la Justicia aparte de ciega era opa.

El antecedente inmediato de un desafuero se dio en Diputados cuando hace un par de años echaron a Kuldeep Singh, "de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda”, lo que dicho en criollo significa que entro con una banda a cobrarse a punta de pistola una deuda que la empresa tenía con él, lo que quedó todo fílmicamente registrado por las cámaras de seguridad.

Mientras, espera que le confirmen la fecha del inicio del juicio el diputado Gustavo Orozco, al que le quedaron pendientes unas acusaciones por tortura y apremios ilegales de cuando era policía.

Y el cuadro legal de la semana lo completa el fugaz intendente de Aguaray, Jorge Prado, ya que comenzó el juicio que lo tiene acusado de haber autorizado apenas asumió que retiren caños enterrados del gasoducto NEA, a cambio de una plaza para el pueblo...

¿Y que los une a todos los nombrados además de sus problemas en la Justicia? que se presentan en las elecciones del 15 de agosto, a excepción de Prado que lo bajaron a último momento.

¿Y si existiera la Ley de Ficha Limpia? lo mismo serían candidatos, porque ninguno tiene condena, única limitación que fija el proyecto tal como se está tratando ahora. Por lo que con los tiempos de la Justicia, que van de lentos a eternos, la ley pierde cualquier posibilidad de efectividad.

Sin duda esto en Suiza no se consigue.

Esa herida que no cierra

El salteño de por si tiene muy desarrollado el ser culposo, todos los años para septiembre, además de una procesión, pasa nueve días pidiéndole perdón al Señor del Milagro por lo que ocurrió en 1692, y ahora parece le va a sumar por lo menos hasta fin de año el mea culpa por el fallido homenaje a Güemes.

El que dio el tono de la cuestión fue el propio gobernador Gustavo Sáenz, que el domingo sorprendió con una transmisión en vivo exclusivamente para pedir perdón por el desorden del 16 y 17 de junio, por lo que pasó con los gauchos y para dejar en claro que si Güemes resucita no lo ahorcaría, no porque no se lo merezca sino porque no era el estilo del prócer, según las palabras del mandatario salteño.

La cosa siguió durante la tercera reinauguración de la plaza de atrás de la Legislatura, que ahora se llama de los Gobernadores, y en la cual, Martín Güemes, historiador y descendiente del héroe, calificó los homenajes como un “Cancha Rayada” por la sensación de derrota que dejó entre los salteños.

Ahí mismo el vicegobernador Antonio Marocco se salió del libreto y ensayó también una disculpa y una justificación por lo sucedido en los homenajes.

Para hoy se esperan dos hechos extraordinarios, por un lado dicen que cae una nevada, por el otro que la ciudad se llena de gauchos aprovechando la procesión de la Virgen del Perpetuo Socorro.

Lo de la nieve ya dijeron que es difícil que pase, pero hay chances. Lo de los gauchos hay 150 que están autorizados. Pero ya en otras oportunidades los fortines salieron masivamente para esta fecha religiosa, como en una especie de marcha autoconvocada cansados de las internas en el seno de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, que en este evento nada tiene ver con la organización.

No vaya a ser cosa que la procesión termine siendo un dos por uno y que después de cumplir con la virgen el gauchaje haga una pasada frente al monumento... Y hasta es probable que hasta vayan cantando una canción que diga: es para el COE, Aráoz, Pulleiro, Fernández, etc, etc, etc, que lo miran por TV.

Pero como la nieve, es difícil que pase, pero hay chances... si en Suiza nieva a cada rato.