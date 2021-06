"Esta es una política de Estado. La ampliación de derechos es sinónimo de peronismo", señaló a PáginaI12 la diputada del Frente de Todos, Gisela Marziotta, al celebrar en el día del orgullo LGBTQI+ la sanción de cupo laboral para travestis y trans junto a Florencia de la V y el periodista Luis Bremer, con quienes pintaron una escultura de Alejandro Marmo con los colores del arco iris.



"Es un día muy especial para un colectivo tan postergado, tan discriminado. Hoy estamos festejando la sanción de la ley de cupo laboral trans y travesti, que es un paso enorme porque este colectivo no estaba dentro del sistema", apuntó Marziotta frente a la escultura que representa un corazón de hierro. "Sin poder trabajar no hay posibilidad de estar en el sistema. Es la apertura a un montón de otros derechos el derecho al laburo. Trabajar te da derecho a ingresar al sistema de salud, a pedir una tarjeta de crédito, a pedir un crédito. Te abre el camino a derechos a los que el colectivo no tenía acceso, así que es un día de mucha celebración", agregó la legisladora.

Para conmemorar el el Día del Orgullo LGBTQI+, Marziotta, la actriz y el periodista se reunieron en la plaza Clemente, en el barrio de Palermo, para realizar una intervención sobre la escultura con forma de corazón realizada por Marmo, autor de la obra que recrea la figura de Eva Perón en el edificio del ministerio de Desarrollo Social y creador del proyecto Arte en las Fábricas, con el que se acercó a los trabajadores y su entorno. Los tres enfundados en guardapolvos de trabajo, fueron delineando una a una las rayas de colores que componen la bandera LGBTQI+. La obra será móvil y se trasladará a distintos lugares, como el Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

"El peronismo amplía derechos en esa búsqueda de la justicia social, de tener esa sociedad cada vez más justa. Por eso seguimos sumando derechos y lo estamos cumpliendo con mucha emoción", destacó la diputada. "La ampliación de derechos es el objetivo de este gobierno y en ese sentido se viene legislando. Este año dimos un primer gran paso con la ley para el acceso al trabajo, a una jubilación, a una obra social. Viene en línea con las otras conquistas como la ley de identidad de género. Necesitamos menos enfrentamientos y más inclusión y unión para la reconstrucción de argentina”, añadió.

Por su parte, con abrigo, zapatillas y barbijo con los colores que representan la lucha y el orgullo, De la V aseguró que "desde hace muchísimos años estas marchas se hicieron para reclamar, para resistir y visibilizar. Hoy se vive de otra manera por todas las conquistas que fuimos consiguiendo”. Finalmente, Bremer homenajeó a Carlos Jáuregui, quien encabezó la Comunidad Homosexual Argentina en tiempos difíciles y de mucha discriminación, al recordar cuando dijo que "en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política".