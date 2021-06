Tras la decisión del Gobierno nacional de limitar el cupo diario de argentinos que pueden ingresar al país por vía aérea –de 2.000 a 600-, con el propósito de retrasar el ingreso de la peligrosa variante Delta del coronavirus, desde la oposición levantaron la bandera de los “varados” como nuevo foco de críticas contra la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, en la Declaración Jurada que firman quienes viajan al exterior se explicita que "se aceptará las disposiciones del Estado Nacional" en el marco de la emergencia sanitaria, y que "se asumirán los costos y responsabilidades que de ello surgiera".

En ese sentido, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró: "Con el cupo dispuesto de ingresos de 600 personas diarias se retrasará un poco el retorno de las personas que viajaron al exterior" y aclaró que "todos van a poder volver", pero que lo harán "de forma controlada y ordenada a fin de lograr el cumplimiento efectivo del aislamiento".

“La gente tendrá que esperar que la aerolínea le asigne vuelo y en ese vuelo también habrá mucha gente esperando. No es que me lo pase bien diciendo esto, pero son las consecuencias de cuando uno decide viajar en pandemia. Todavía esto no se terminó. Cuando uno decide viajar sabiendo que el mundo es un lío, pueden pasar estas cosas. De hecho una firma una declaración jurada en Ezeiza aceptando las condiciones que el Estado ponga en tu reingreso y las consecuencias económicas”, subrayó.

La principal preocupación de las autoridades es la variante Delta (originaria de la India), que por sus altos niveles de contagiosidad -es 60 por ciento más transmisible que la variante Alfa (británica)-, ya encendió las alarmas en todo el mundo.



Tal es así que, el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2252/20 establece además que quienes regresen del exterior entre el 1 de julio y el 31 de agosto, deberán aislarse en hoteles o en sus casas, según lo determine cada gobierno provincial de acuerdo al resultado de la prueba PCR, durante al menos 10 días.

Qué dice la declaración jurada firmada por quienes viajan al exterior

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado esta declaración, sin falsear ni omitir dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.

Declaro aceptar las disposiciones que el Estado Nacional regule en el marco de la emergencia sanitaria y asumir los costos y responsabilidades que de ello surgiera, en cuanto a:

-Se dispondrá un cupo de SEISCIENTAS (600) plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos, las argentinas y residentes que se encuentren en el exterior.

-Un (1) buque de pasajeros/as semanal internacional.

-El ingreso de personas y/o medios de transportes autorizados estará suspendido al estricto cumplimiento de las condiciones vigentes.

-Los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer los lugares en los que, quienes ingresen al territorio nacional entre el 1º de julio y el 31 de agosto del corriente año, deberán realizar la cuarentena.

-El costo asociado a la estadía en el lugar destinado a realizar la cuarentena deberá ser asumido por la persona que ingresa al país.

Declaro conocer las penalidades establecidas en la legislación vigente para el caso de falsedad de la presente. Declaro conocer que la República Argentina se ha decretado la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año a partir del 12 de marzo de 2020 por el Decreto Nº 260 y modificado por similar Nº 167/21, se amplió por el plazo de UN (1) año hasta el 31 de diciembre de 2021.nos Aires, en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia.



A su vez, desde Migraciones informaron que los viajeros deberán firmar conformidad en relación a "la Decisión Administrativa 268/2021 y las que ha futuro modifiquen o complementen la reducción de frecuencias de transporte internacional de pasajeros/as y/o costos de los test y/o lugares dispuestos para el aislamiento".

Preocupación en el mundo por la variante Delta

Aunque el avance de la vacunación contra la covid-19 prefiguraba un escenario de aperturas en todo el mundo, la aparición de nuevas variantes del coronavirus, especialmente de la Delta, complejizó los planes: tal como ocurre en Argentina, más de un centenar de países continúan con restricciones en sus fronteras.

De acuerdo con informes difundidos por organismos que rigen el turismo internacional, plataformas de agencias de viajes y la propia información oficial de los diferentes gobiernos, al día de hoy son 113 los países que tienen sus fronteras abiertas con determinadas limitaciones. Exigen, por ejemplo, que los viajantes cuenten con pauta completa de vacunación, y/o con resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de covid-19, y que que se sometan a una cuarentena a su llegada, en algunos casos.