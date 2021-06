Argentina cerró la participación en la primera fase con un resultado que no sorprendió a nadie. Se trataba de cumplir el trámite y el equipo de Scaloni lo hizo sin dejar ninguna duda. Ante un rival eliminado, desmotivado y sin el mínimo relieve técnico había que tener la pelota, ensayar variantes de ataque, aprovechar las oportunidades y golear.

En este campeonato el rival había perdido 3 a 1 con Paraguay, 1 a 0 con Chile y 2 a 0 con Uruguay, dejando muestras de su debilidad. Demasiado hizo Bolivia al conquistar un gol en una de las pocas aproximaciones que tuvo hasta el arco de Armani.

En el horizonte aparece ahora Ecuador. El cuarto en la otra zona; el que se clasificó sin haber ganado un solo partido, con tres empates y una derrota; y también el único que le quitó puntos a Brasil; el que no se la va a hacer fácil a Argentina porque tiene en Gustavo Alfaro, un técnico que saber armar equipos conservadores/prolijos/solidarios/peligrosos en el contraataque, capaces de meter en la telaraña a cualquiera.

La última vez que se enfrentaron fue por las Eliminatorias el día que Alfaro asumía como entrenador de la selección ecuatoriana. Fue triunfo por 1 a 0, con un gol de penal de Messi que como suele ocurrir fue la figura de la cancha.

El Ecuador de Alfaro, bien en las Eliminatorias, flojo en la Copa América. (Twitter)

“La actuación de los de Scaloni fue discreta, y fue desmejorando en la segunda parte, con un equipo todavía más desarticulado, y un Ecuador que se animó un poco y no igualó porque no tuvo con qué. Cuando el silbato anunció el final, en las casas argentinas habrá quedado sabor a poco. Y ante esa pobreza escénica que es un estadio sin hinchas, y ese cierre desabrido del once argentino, lo mejor fue Messi, una vez más, que ilusionó con sus ganas y su fútbol en el comienzo de la aventura a Qatar”, escribió la compañera Malva Marani en el comentario de este diario.



Los 11 que puso Alfaro en la cancha contra Brasil en su última presentación mostraron muchas variantes respecto de los que empezaron el partido contra Argentina en las Eliminatorias. Sólo estuvieron en ambos encuentros Arboleda, Estupiñán, Franco, Caicedo y Valencia. El equipo que jugó ante Brasil va a parecerse mucho al que va a presentar el sábado próximo por los cuartos de final en Goiania.

No está muy claro, en cambio, cuál es el equipo que pondrá Scaloni. Hay algunos nombres seguros: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Paredes, Messi y casi seguramente Lautaro Martínez , que volvió al gol en una de sus primeras intervenciones en el partido. Los otros están por verse, mientras el Papu Gómez pide pista.

Desde que está Alfaro, Ecuador jugó entre Eliminatorias y Copa América diez partidos. Después del debut, los resultados le llegaron en tandas: tres ganados, tres perdidos y tres empatados. La idea de continuar la rachita de empates e ir a los penales seguramente debe darles vueltas en sus cabezas, mientras se preguntan cómo rodear a Messi, el as de espadas de siempre en el equipo argentino.