Tras el incendio de este último domingo en la feria americana La Bora, ubicada en el barrio Bancario de la zona sur de la ciudad de Salta, sus referentes apuntaron a un atentado con vínculos políticos. El fuego quemó 14 carpas y dejó a las 52 familias que trabajaban en la feria, literalmente en la calle.

Así lo aseguró a este medio Juan Benítez, dueño de uno de los puestos que se incineró bajo las llamas en la madrugada de este domingo. “Encontramos los restos de una botella con combustible que habían tirado por arriba del predio”, sostuvo el puestero. Esa botella, junto a las imágenes de las cámaras de seguridad dispuestas dentro de la feria, ya están en manos de la fiscalía penal interviniente.

Si bien no quiso adelantar ningún nombre, “para no salpicar a nadie, porque no queremos hacerle mal a nadie”, Benítez y los demás feriantes dijeron que sospechan de algunos grupos de puesteros vinculados a “alguien de la política”, que actualmente “sería diputado provincial”. El referente contó que ellos tienen “un arreglo con el gobierno de la provincia” para asegurar que todos los que trabajan allí sean salteños. “Pero hay gente de poder que quiere poner una feria y traer gente de otro lado”, detalló.

“Este es nuestro trabajo, de acá sacamos el pan de nuestros hijos, nos van a ver siempre trabajando con ellos en la feria, porque no nos queda otra”, añadió angustiado, y sostuvo que de esa manera consiguieron que muchos de sus hijos “hoy sean profesionales y puedan vivir mejor”.

El puestero de la feria americana La Bora confirmó que esa noche estuvieron los Bomberos trabajando para extinguir el fuego junto a ellos y que luego llegó personal de la Policía Científica a realizar su trabajo de investigación. Sin embargo, se quejó del accionar del fiscal a cargo, Horacio Guillermo Córdoba Mazuranic, porque en ningún momento se acercó a hablar con ellos, “se quedó a mitad de cuadra y supuestamente venía a hacer la inspección ocular”. “Solo habló con la Policía y nos dio una medida de no innovar por 24 horas”, agregó.

Benítez dijo que esa decisión del fiscal los perjudicó, ya que los feriantes pretendían ingresar, “para salvar la poca mercadería que queda adentro y que se estuvo estropeando por la lluvia y el aguanieve”.

Mientras las llamas se llevaban la mayor parte de su mercadería, Benítez relató que algunas personas que aprovecharon la situación para saquear lo que podían, “se hubieran llevado todo si no era porque los vecinos de la zona, que también viven de alguna manera de esa feria, vendiendo alimentos y otros servicios, no nos venían a ayudar a defender nuestra mercadería”, relató.

El feriante acotó que había más de cien personas adentro, entre maleantes y vecinos que impedían que se lleven la mercadería, mientras las llamas consumían una parte del predio.

Por último, el dirigente reconoció que lo llamaron desde la intendencia para ofrecer su apoyo, “nos llamó la señora intendenta (Bettina Romero) a las 5 de la mañana”, y más tarde lo hizo el secretario de Protección Ciudadana, Nicolás Kripper, “que nos dijo que estaba a disposición”, contó, aunque aclaró que hasta el momento no habían recibido ninguna otra comunicación u ofrecimiento puntual. Y fustigó al gobierno provincial debido a que ningún funcionario se había acercado a hablar con ellos, “siempre vienen en épocas de campaña cuando necesitan de nosotros, y ahora que los necesitamos no aparecen”.

La pandemia

Juan Benítez subrayó que a la falta de trabajo y la crisis que desató la pandemia, como consecuencia de las restricciones dispuestas para evitar el aumento de contagios de covid-19, lo que los obligó a cerrar varias veces sus puertas y no poder vender, se sumó esta situación justo en el momento en el que querían retomar una rutina de trabajo.

Desde el sector están solicitando una audiencia con las máximas autoridades municipales y provinciales, “para que nos den una mano con las instalaciones y la parte eléctrica del predio” y estudiar algunas propuestas para retomar sus puestos lo antes posible, así como algún tipo de crédito para poder volver a proveerse de mercadería, “porque esto es de lo único que vivimos”.

Esa feria americana sufrió pérdidas totales en 14 de sus puestos debido al incendio, y otros 10 locales perdieron mercadería por robos parciales por parte de quienes, aprovechando la situación, ingresaron a saquear lo poco que quedaba. “Hace 48 horas que estamos entre los feriantes haciendo turnos para custodiar las entradas y que no vuelvan a querer entrar”, culminó Benítez.

Desde la Fiscalía Penal 3, Guillermo Córdoba Mazuranic señaló que los informes de los peritos de la División Bomberos y Criminalística de la Policía de la provincia, y el análisis de cámaras de seguridad obtenidas serán fundamentales para determinar la causa del incendio. Mientras que el Jefe de Bomberos, Waldo Mercado, informó que la causa es materia de investigación de los peritos a cargo del caso.