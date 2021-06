Autoridades del Gobierno alemán manifestaron su preocupación por la falta de medidas sanitarias coordinadas con otros países europeos para frenar el avance de la variante Delta -que ya es la causante de la mitad de los casos de coronavirus en el país germano- y piden reducir la cantidad de espectadores en los estadios de la Eurocopa a horas del partido que su selección jugará contra Inglaterra en Wembley.

El ministro alemán de la Cancillería, Helge Braun, aseguró que su país tiene “las reglas más estrictas en toda Europa” para aquellos viajeros que llegan de otros países. “No he visto a nadie que pida más de 14 días de cuarentena. Esa es la norma más estricta a nivel europeo. Nuestro punto débil es que otros países en Europa no las tienen", señaló.

Braun recordó que este martes entró en vigor la cuarentena obligatoria para residentes o turistas que lleguen desde Portugal o Rusia, medida que ya rige para aquellos procedentes de India y Reino Unido.

El público en la Eurocopa

Este martes, Alemania se enfrenta a Inglaterra por octavos de final de la Eurocopa en el estadio de Wembley y el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, pidió al gobierno británico y a la UEFA que reduzcan el número de aficionados permitidos para los partidos de la competencia.

"Me parece irresponsable que decenas de miles de personas se congreguen en espacios estrechos en países de riesgo por la muy contagiosa variante Delta (como es el caso del Reino Unido)", manifestó Seehofer, quien también es ministro de Deportes, en una entrevista con el diario regional Augsburger Allgemeine.

El partido de la Eurocopa contará con 45 mil espectadores de manera presencial, lo que representa el 50 por ciento del aforo de Wembley, y se prevé que para las semifinales y la final se permita el ingreso de 60 mil hinchas que ocupen el 75 por ciento de la capacidad del mítico estadio londinense.

En Alemania, los partidos se juegan en el Allianz Arena de Múnich, donde el aforo máximo es del 20 por ciento: 14 mil personas. Según Seehofer, este porcentaje debería servir como regla general para el resto de los países donde se dispute la copa.

La variante Delta en Alemania

En el país germano, la variante Delta es responsable de cerca de la mitad de las nuevas infecciones por covid-19, según declaró a los medios Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert-Koch de Vigilancia Sanitaria.

Frente a este panorama, el ministro Braun indicó que toda persona que no haya tenido la posibilidad de recibir las dos dosis de la vacuna "tiene que realizarse tests con regularidad", al menos dos veces por semana, y más aún si regresa del extranjero.

El funcionario se pronunció a favor de intensificar los controles sanitarios a la llegada a Alemania de las personas procedentes de zonas de riesgo y a favor de análisis adicionales, "posiblemente obligatorios", de la variante Delta.