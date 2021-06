En la localidad mexicana de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Desde 1993, los femicidios no cesan y “Las muertas de Juárez” siguen siendo una de las muestras más brutales de cómo se expresa la violencia machista en la región. Y el teatro refleja esa problemática que atraviesa al mundo en ¿Cuántas son muchas?, obra que podrá verse este jueves y viernes a las 20 en la sala Enrique Muiño de El Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

Con dirección de Valeria Lorca, y las actuaciones de Jimena Alemo, Verónica Castro, Junior Pisanu, Claudia Nunia y Maru Villamonte, el proyecto está basado en el texto original del dramaturgo mexicano Humberto Robles quien en 2002 escribió Mujeres de arena, una pieza de teatro documental que homenajea a las víctimas de Juárez y a la lucha de sus familiares en su reclamo de justicia.

“Esta es la obra sobre femicidios más representada en el mundo”, cuenta Valeria Lorca acerca de la universalidad de la temática que se aborda en escena y que ya fue interpretada por más de 200 grupos teatrales en varias ciudades del mundo. “Le pedimos permiso al autor para cambiar el título, porque quisimos acercar la obra a la realidad argentina y nos parecía que esa pregunta que se hace en un momento ('¿Cuántas son muchas?') nos daba mejor llegada al público para que se entendiera el problema que abordamos. Y Robles accedió amorosamente a ese cambio y a todos los otros que hicimos, porque todas las partes musicales que figuran en la puesta no existen en la obra original”, completa la directora de la adaptación local.

La obra narra, a través de diferentes cuadros, historias reales, con nombre y apellido, de mujeres asesinadas con feroz violencia en contexto de trata y narcotráfico y visibiliza la militancia de la población del lugar para esclarecer los casos, a la vez que revela una desidia estatal que desoye los reclamos y revictimiza a las víctimas.

“Venimos trabajando hace dos años con este material, e íbamos a estrenar en marzo de 2020, pero ahí comenzó el aislamiento. Luego, durante un año nos sostuvimos con ensayos por Zoom, y cuando tuvimos lista la obra hablé con el director de El Cultural, Diego Berardo”, comenta Lorca. El espacio elegido para el estreno era el teatro que ella misma dirige: El Piccolino, que hasta la fecha sigue sin funcionar, como la gran mayoría de las salas de teatro independiente. “Esperamos poder reestrenar en nuestro teatro, pero por el momento el aforo del cincuenta por ciento no nos permite recuperar los gastos”.

Según revela la actriz, directora y docente de teatro, hacer una obra de teatro documental no estaba en sus planes. “La mayoría del elenco son alumnos míos, y fueron ellos quienes me trajeron este texto y, aunque en un principio me mostré un poco renuente, me di cuenta de lo necesario que era hacer esto, porque acá estamos hablando de personas que existen o existieron e interpretar eso cobra otro sentido. Todos son casos reales y eso es lo que más nos movilizó, y sabemos que tenemos que hacer este trabajo con mucho respeto y compromiso”, sostiene Lorca, quien guarda palabras elogiosas para las actrices y el actor que dirige: “Están recién empezando en esta carrera de actuación y lo hacen con amor y mucha entrega”.

¿Cuántas son muchas? dialoga con una realidad vigente en todas partes del mundo, a pesar de estar contextualizada en una ciudad mexicana, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y aunque fue escrita hace casi veinte años el argumento se resignifica a la luz del agravamiento de la violencia que la pandemia trajo como consecuencia. “Nos despertábamos todos los días con una noticia de una mujer muerta, y parecía que ya nos estábamos acostumbrando. Y entonces dijimos: 'Tenemos que hacer algo'. Porque esto sucede, y después se culpa a la víctima o la justicia actúa lento”, afirma Lorca a la vez que observa que en la Argentina la situación es más auspiciosa que lo que se vive en México.

“Acá estamos viviendo una deconstrucción. Y el cambio de paradigma que transitamos toca mucho a los varones. Las mujeres argentinas hemos logrado grandes conquistas y estamos visibilizando muchas causas. Y por eso creo que nuestro país está en otra condición porque lo que ocurre en México es terrible. Allá no se hace nada, no se investiga y en Ciudad Juárez los familiares de las víctimas que denuncian son atacados. En la Argentina estamos mucho mejor en cuanto a las respuestas por parte de la justicia y del gobierno, porque allá niegan todo. Es tierra de nadie”.

La pieza, que está terminando su primera temporada, tiene mucho futuro, según vislumbra Lorca. “Nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible, y queremos ir incluso a las escuelas y a las cárceles. Porque se nos abrió un mundo. Tenemos una madrina en este proyecto, que es Margarita Meira, representante de la organización Madres Víctimas de Trata, y ella después de ver nuestro trabajo nos dijo que algunas escenas las había vivido, como el hecho de ir a hacer una denuncia a la comisaría y que te respondan que hay que esperar 48 horas. Ella nos dijo: 'Yo puedo estar en muchas charlas contando sobre esto, pero no hay nada como el teatro'. La función social del teatro viene desde los griegos, y es muy importante que se hagan estas obras porque estamos llegando a gente que en muchos casos no ve teatro pero viene a vernos porque le interesa el tema, dado que es algo que sucede en todas partes. A través del teatro, el mensaje siempre llega de manera más amigable que con otros medios”.