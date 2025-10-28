El Ejército de Israel reanudó este martes sus bombardeos a gran escala contra la Franja de Gaza por orden del primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras una reunión de seguridad con su gabinete. Según un comunicado de su oficina, la decisión fue tomada en respuesta a presuntas violaciones del acuerdo de tregua por parte de Hamas. Según el ministerio de Salud gazatí al menos 20 personas murieron, entre ellas tres niños y cuatro mujeres, tras el ataque en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre.

Cuatro de los muertos de este martes se produjeron en el bombardeo contra una vivienda de la ciudad de Gaza en la que vivía la familia Al Banna; tres personas perdieron la vida por otro ataque aéreo que golpeó la vivienda de la familia Abu Hana; dos fallecieron en el campo de refugiados Al Shati y una niña también murió por un bombardeo contra un apartamento en la calle Al Jalaa, en el oeste de la ciudad.

En Jan Yunis, cinco personas fallecieron en un ataque a un vehículo en la calle Al Qassam y dos más perdieron la vida en un bombardeo en el barrio Al Amal. Entre los fallecidos en la ciudad de Gaza había tres mujeres y una niña y entre los muertos en el bombardeo al vehículo, dos niños y una mujer. Fuentes del Hospital Nasser de Jan Yunis, que recibió los cuerpos, detallaron a la agencia EFE que los cuerpos de los niños llegaron despedazados.

"Hamas está traspasando una línea roja"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó en un comunicado que Hamas pagará un alto precio por atacar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza y por violar el acuerdo para la repatriación de los rehenes muertos, tras los ataques lanzados por el Ejército. "El ataque de hoy contra soldados de las FDI en Gaza por parte de la organización terrorista Hamas está traspasando una línea roja, a lo que las FDI responderán con gran contundencia", indicó Katz en la nota. "Proteger la seguridad de los soldados de las FDI es la misión principal de sus operaciones en Gaza", recalcó.

Katz se refirió así a disparos con artillería y francotiradores denunciados más temprano por Israel a sus tropas por parte de lo que calificó como miembros de Hamas en Rafah, al sur de Gaza, y a la devolución el lunes por la noche por parte del grupo islamista de unos restos que no son de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, lo que el gobierno israelí interpretó como una violación del alto el fuego. El examen forense identificó dichos restos como pertenecientes al cautivo Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo ya había sido recuperado a finales de noviembre de 2023.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel exigió en un comunicado una reunión con Netanyahu, después de la confirmación forense. Las familias también calificaron el acto como una violación del acuerdo y pidieron al gobierno responder con firmeza: "El gobierno israelí no puede ni debe ignorar esto. No se puede perdonar a Hamas por violar el acuerdo", afirmaron los familiares, subrayando que el éxito de la tregua se medirá por el regreso de todos los rehenes.

"No tenemos ninguna relación con el tiroteo"

Hamas aseguró que no es responsable del tiroteo en Rafah y destacó su compromiso con el alto el fuego vigente en este territorio. En un comunicado emitido en su canal en Telegram, el grupo islamista calificó la respuesta militar de Israel al supuesto ataque contra sus fuerzas de flagrante violación del acuerdo de la tregua, firmada en Egipto el pasado 9 de este mes y auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Hamas afirma no tener ninguna relación con el tiroteo de Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego", precisó Hamas, que también manifestó que el ataque israelí, que calificó de terrorista, se suma a una serie de violaciones cometidas en los últimos días, incluyendo ataques que causaron muertos y heridos, además del continuo cierre del cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto. "Estos comportamientos de Israel confirman su insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo", subrayó el grupo palestino.

Debido a los ataques del Ejército israelí, las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamas, anunciaron la postergación de la entrega a Israel a través de la Cruz Roja del cadáver de un presunto rehén que estaba prevista para este martes. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que el alto el fuego en Gaza se mantiene, aunque "eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas".

En el marco de la tregua, Hamas liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2 mil detenidos y presos palestinos. Además entregó los cuerpos de 15 rehenes, por lo que quedan 13 en el enclave. Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, 195 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el ministerio de Sanidad gazatí con el fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamas. Hasta el momento, según la cartera, solo 75 de los 195 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados.

Previo a la confirmación de las dos muertes en los recientes bombardeos israelíes, el ministerio de Salud gazatí señaló en un comunicado que al menos 94 palestinos murieron desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Además de estos fallecidos, Israel hirió en estos 17 días a un total de 344 personas, y recuperado un total de 474 cadáveres de gazatíes en unas operaciones de rescate aún mermadas por la falta de maquinaria pesada y la presencia de tropas en el 53 por ciento del territorio. En total se estima que unos 10 mil cuerpos siguen sepultados entre las toneladas de escombros que cubren la Franja.