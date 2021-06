La Selección argentina regresó este martes a la concentración en el predio de la AFA en Ezeiza luego de la goleada sobre Bolivia por 4-1 en Cuiabá que le aseguró el primer puesto del grupo A de la Copa América y, por la tarde, hizo labores regenerativas de cara al partido del sábado ante Ecuador por los cuartos de final.

Después del partido disputado en el estadio Arena Pantanal, el plantel cenó el lunes en el hotel -con celebración del cumpleaños de Nicolás Domínguez incluida- y cerca de las 1.30 abordó el chárter que aterrizó pasadas las cinco en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

En una jornada en la que hubo otro festejo al interior del plantel -ya que el mediocampista Leandro Paredes cumplió 27 años-, los conducidos por Lionel Scaloni tuvieron una sesión de entrenamientos en el gimnasio del predio. Con cargas bajas -según se informó desde la AFA-, todos los futbolistas trabajaron junto a los preparadores físicos del plantel en el gimnasio. Luego, un grupo se movió al campo para trotar alrededor de la cancha.

Estos serían los últimos días de concentración en Buenos Aires ya que Argentina viajará el viernes hacia Goiania y, si el sábado supera a Ecuador, se quedaría en Brasil a la espera del cruce de semifinales programado para el martes 6 en Brasilia.

De cara al partido ante el elenco dirigido por Gustavo Alfaro, Scaloni tiene a todo el plantel a disposición ya que -según explicó- la ausencia del defensor Cristian "Cuti" Romero hasta del banco de suplentes no es para "preocuparse". Con el ingreso del delantero Julián Álvarez durante el segundo tiempo ante Bolivia ya no quedan jugadores de campo sin minutos en el plantel, ya que los únicos que todavía no tuvieron minutos fueron los arqueros Juan Musso y Agustín Marchesín.



Scaloni, al cierre de la conferencia de prensa tras el triunfo sobre Bolivia, se mostró conforme tras el final de la primera fase: "El balance es positivo porque hemos jugado con rivales muy fuertes. Sin desmerecer, nuestro grupo ha tenido rivales históricos y duros y estamos satisfechos con todos los jugadores".