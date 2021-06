Hasta último momento, Alberto Fernández quiso estar de cuerpo presente este miércoles en París, donde el presidente Emmanuel Macron lo había invitado la última vez que estuvo en Francia a exponer en el Foro Generación Igualdad como reconocimiento por haber aprobado en Argentina la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pero este lunes, el Presidente le envió una carta a su par galo para decirle que se disculpaba y lamentaba no poder viajar por la difícil situación que Argentina está atravesando en materia de coronavirus y en honor al "esfuerzo" que está haciendo el pueblo argentino para no contagiarse. Pero Fernández hizo su aporte de modo virtual. "Me enorgullece decir que, con la sanción de la ley de legalización del aborto, el Estado Argentino asumió la responsabilidad de legislar y proteger con políticas públicas, la salud y la vida de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar", dijo el Presidentey enumeró las políticas que lleva adelante su Gobierno para intentar reducir las diferencias entre hombres y mujeres.

"Esta ley nos va asegurar que nunca más en nuestro país una mujer o persona con capacidad de gestar ponga en riesgo su vida o su salud en un aborto clandestino, y también va a significar una enorme transformación cultural, en términos de autonomía", aseguró Fernández.



Respecto del futuro, el primer mandatario aseguró que ”es necesario adoptar políticas públicas contundentes encaminadas a erradicar los patrones de desigualdad estructural”, y convocó “a reorganizar la vida social de nuestros pueblos apuntando a relaciones humanas más justas e igualitarias, sin opresión ni discriminación por clase, nacionalidad, etnia o género”.

El Jefe de Estado participó de forma virtual desde la Residencia de Olivos, en el foro del que también formaron parte la canciller de Alemania, Angela Merkel; los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de México, Andrés Manuel López Obrador; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris; la ex secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“Quienes tenemos la responsabilidad de gobernar debemos hacernos cargo de estas demandas; el dolor de las personas que se ven privadas de derechos y que sufren discriminación, debe interpelarnos”, dijo el mandatario durante el evento que busca lanzar acciones concretas para lograr un progreso inmediato e irreversible hacia la igualdad de género.

Durante su exposición, el Presidente estuvo acompañado por la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y destacó las medidas que impulsó desde que comenzó su gobierno en diciembre de 2019. Entre las mismas, detalló justamente la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; la sanción de la ley de legalización del aborto, que busca asegurar que nunca más una mujer o persona con capacidad de gestar ponga en riesgo su vida o su salud en un aborto clandestino; y la transformación en ley del Plan de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, entre otras medidas.

Además, anunció que “el Estado argentino ha decidido integrar y coliderar la Alianza Global de Cuidados junto al gobierno de México, para la promoción de sistemas integrales de cuidados y así construir verdaderas sociedades más inclusivas y menos desiguales”.

El evento fue convocado por ONU Mujeres y organizado por los gobiernos de México y Francia en colaboración con entidades de la sociedad civil y juventudes. Comenzó en Ciudad de México, en marzo, y culminará en París, con un evento que se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes 2 de julio.

El Presidente expuso en el panel denominado “Garantizando la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, junto a su par de Francia; a la Fundadora del movimiento "Huelga de Mujeres de toda Polonia", Klementyna Suchanow, y a la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem.

El encuentro internacional conmemora los 25 años de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en septiembre de 1995 en Pekín, donde con la participación de 189 representantes de países y más de 30 mil activistas de todo el mundo se proclamó la Declaración y Plataforma de Acción, considerada según la ONU el plan “más progresista que jamás ha existido para promover los derechos de la mujer”.

El Jefe de Estado argentino lamentó que todavía existan “sólidos núcleos de exclusión y desigualdad” y sostuvo que en especial afectan “a las mujeres en situación de pobreza, a las migrantes, a las indígenas, y a las personas discriminadas por su orientación sexual o expresión de género”. Puntualizó que esta situación “se ha agravado en el contexto de crisis sanitaria actual provocada por la pandemia de covid-19”.

Disertan a lo largo de la actividad la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la fundadora de « Fundación Little Dreamers » en Zimbabwe, Shantel Marekera, y las Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad y Denis Mukwege, entre muchas personalidades de la sociedad civil.También participan la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvli; y los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Kenia, Uhuru Kenyatta.



Macron decidió invitar a Fernández al Foro como reconocimiento a la sanción de la ley de aborto legal. De hecho, en ese viaje le hizo la invitación y le regaló al Presidente el libro "Una Vida", de la dirigente política Simone Veil, un presente que el jefe de Estado acompañó con una dedicatoria especial para reconocer al Gobierno argentino por haber cumplido su promesa de sancionar la legalización del aborto. "Para mi amigo Alberto, que cumplió su palabra de otorgar a los argentinos el derecho al aborto, consiguiendo una votación histórica el 30/12/2020. Felicitaciones. Un abrazo", escribió Macron en la dedicatoria del libro, que fue obsequiado a Fernández como parte de los regalos que ambos intercambiaron durante el encuentro que mantuvieron en el Palacio del Elíseo.

Veil, sobreviviente del Holocausto, fue la primera ministra de Salud de Francia en legalizar el aborto.