Bettina Romero dialogó con Salta/12 sobre su viaje por Capital Federal, donde gestionó recursos de Nación para la ciudad de Salta, realizó una evaluación en su año y medio de gestión en la que destacó “el valor de la palabra” para cumplir con lo prometido y analizó las futuras elecciones en donde se despegó de valoraciones personales.

La jefa comunal consideró que es imprescindible gestionar permanentemente porque “la ciudad tiene una enorme necesidad de recursos de toda la vida”. Al ser uno de los aglomerados más grandes de la Argentina “el presupuesto que tiene sumado a sus problemáticas” y su pobreza estructural, “si hay algo que hay que hacer es gestionar recursos, algo que hago desde el primer momento, tanto con Nación como con provincia, además de administrar bien”.

Romero recalcó en ese sentido que es la primera vez que el municipio está pagando sueldos al día y reconociendo títulos y años de antigüedad a ex trabajadores, sumado al contrato de la basura con Agrotécnica Fueguina “y haciendo obras municipales, que siempre fueron los gobernadores los que ayudaron con alguna de esas tres cosas, sin embargo, nosotros hemos logrado, con mucha dificultad, avanzar con obras netamente municipales”.

Ciudad fragmentada

Para la intendenta, lo que prometió en campaña de hacer una ciudad integrada, más conectada, “una única Salta, donde haya más calidad para todos”, tiene que ser el rumbo. Y destacó que hoy existe una ciudad fragmentada, “donde hay una periferia que vive hace años muy mal y de manera muy precaria, donde faltan agua, cloacas e infraestructura social”.

“Eso es lo que a mí me lleva a buscar mayores fondos, porque las obras que uno plantea, desde un puente para unir el sur, donde vive la mayor cantidad de los salteños , hasta avanzar con obras de agua y cloacas, requiere de mantener vínculos y gestionar recursos con los organismos nacionales”, explicó.

El 23 de junio firmó un convenio con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, por $1.000 millones que se destinarán a obras de agua y cloacas en barrios periféricos de Salta, “porque el agua es un derecho humano, y así como uno habla de infraestructura, de puentes, rotondas y seguridad vial, también tenemos que avanzar con estos derechos que han sido tan negados para tantos salteños por años”.

Romero celebró la posibilidad de trabajar directamente con organismos nacionales como el ENOHSA, “cuando históricamente lo hacía la provincia”, “porque dinamiza el trabajo, y es tremendo que todavía tengamos tantos barrios que esperan la conexión de agua o de la red cloacal”.

Confió que ese tipo de obras siempre se postergó “porque no se ven sobre todo en el centro de la ciudad”, y destacó que “son fundamentales para luchar contra la pobreza en uno de los aglomerados urbanos más pobres de la Argentina”.

Recordó uno de los objetivos que el mismo presidente de la Nación fijó en su agenda, “que en los próximos dos o tres años las ciudades capitales alcancen el 100% de cobertura en este tipo de servicios, y yo celebro este tipo de políticas públicas y quiero aprovechar estas oportunidades, por eso presento los proyectos antes que nadie, para defender a Salta”.

“Tenemos que aprovechar esta fuerte decisión del gobierno nacional de invertir fuertemente en todo el norte argentino”, señaló. Y agregó que a la par de esa inversión que llegó desde el Ente Nacional, el municipio está a punto de llamar a licitación para realizar obras complementarias por $72 millones para la red de agua potable y conexión domiciliaria para los barrios El Cambio, Solís Pizarro, Cita, Leandro Alem, y los asentamientos Tinkunaku y Lavalle.

“Siempre miramos y creemos que el gran drama social está en el norte de la provincia, lo cual es cierto, pero también acá en nuestra ciudad, donde vive la mitad de la población, existe una fragilidad social enorme, después de Tartagal, somos la ciudad con más asentamientos, y nadie hablaba de esto de lo que yo me quiero ocupar estando presente y gestionando recursos”, detalló, y nombró que lo están haciendo junto al Programa Barrios Populares que creó el Ejecutivo Nacional.

“No son números, sino miles de familias que viven en la precariedad”, explicó, y usó como ejemplo el barrio Sanidad, con el que se firmó un convenio por $50 millones para realizar cordón cuneta, enripiado, “yo todas las cosas básicas que necesitan los vecinos para estar mejor”. “Y cuando hablo de la hora de los barrios tiene que ver con esto, con avanzar y cumplir con obras, como las plazas, las huertas comunitarias y todo lo que les vengo comentando, llevar dignidad a la periferia”.

“Esta es una ciudad con un enorme potencial pero a la que le falta de todo, estamos llegando con obras y maquinaria a barrios en donde hacía 20 o 30 años que no se hacía nada”, culminó.

Encuentro con Fernández

Está semana también tuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández, a quien le presentó, entre otros, un proyecto para la refacción del canal de la calle Alvear y que prevé una inversión de $987 millones, más otros $380 millones para obras en canales secundarios de zona Norte.

También hablaron de la importancia “de modificar la realidad del norte y la mejor forma es con inversión en obras de infraestructura, porque la región quedó postergada durante los últimos años y no solo en infraestructura sino también en productividad, en conectividad, en rutas”, que es parte del plan que tiene el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, consignó la jefa comunal.

Asimismo, reconoció que esa misma obra “tiene un efecto multiplicador, porque a la vez de mejorar las condiciones de vida, genera empleo y el dinero se queda en la provincia”.

Volvió a subrayar que su trabajo cotidiano “es por Salta, que es parte de este Norte Grande tan postergado”, y dijo que en ese pensamiento se encuentran con el presidente cada vez que conversan, “es muy positivo tener un presidente con quien poder dialogar, que te escucha y entenderse”.

“La foto que nos retrató muestra algo que tiene que ser normal en política, sentarnos a hablar, buscar puntos en común y comprometernos a cumplir con las obras, algo que venimos haciendo”, “la política no es lo que algunos nos quieren mostrar, que es mezquindad, grieta, enojarse y hablar mal del otro, sino todo lo contrario”, comentó.

La falta de trabajo

Uno de los pedidos recurrentes de las organizaciones barriales es por techo, tierra y trabajo. Al respecto, la mandataria municipal reconoció esa “gran realidad, que acá no la ocultamos”, pero aclaró que no puede ser el municipio el que pueda resolverlo, “nos excede en esta instancia”.

“Lo que podemos hacer como municipio es lo que estamos haciendo desde la Escuela de Artes y Oficios y el ente de Desarrollo Económico, generar capacitaciones y oportunidades”, manifestó, y lamentó que a veces “se crean falsas expectativas sobre el alcance que puede tener un municipio”.

También rescató que se acompañó a los artesanos y feriantes, cuando en otros tiempos y muchos municipios los perseguían o cerraban, “nosotros los estuvimos apoyando en plena pandemia para que puedan seguir funcionando, porque entendemos que en la informalidad viven muchísimas familias”. “Y a las organizaciones sociales siempre las recibimos y las escuchamos, pero les vamos con la verdad, porque lo peor sería que hagamos como en otras gestiones, que en época de campaña comencemos a contratar, y después cuesta mucho funcionar”, agregó.

Recalcó la mejora en las condiciones laborales de los empleados municipales, a quienes por primera vez le abonan en el sueldo la obtención de títulos, pero también hubo reconocimientos por servicios prestados a los ex trabajadores del municipio de acuerdo a su antigüedad. “Es algo que se venía pateando por años y que era un reclamo justo, así como un incentivo para estudiar y mejorar en calidad”, entendió Romero.

“Es cumplir con la palabra, algo en lo que me había comprometido, cumplir es importante en política, a mí me duele mucho cuando voy a algunos barrios y te dicen que antes pasó otro intendente que no hizo lo que comprometió a hacer”, relató, y añadió que “cuando la palabra no tiene valor y la gente sufrió tantas mentiras durante tantos años, es muy difícil remontar el descreimiento de la política y de la palabra, cuando yo sí creo en la política”.

Las elecciones

Romero no quiso hablar de cara a las elecciones y a lo vivido en este período que le tocó gestionar el municipio “desde un plano personal”, “yo vivo la política en cuanto a resultados”, y consideró que en ese sentido el Concejo Deliberante “tiene mucho que aportar si trabaja con la mirada en Salta”. Pero lamentó que “muchos se obsesionan conmigo y les encanta hablar de mí”.

“Hace un año y medio me toca gobernar una ciudad en donde tenemos desempleo, hay hambre, no tenemos Cooperadora Asistencial, además sufrimos una pandemia que agudizó todo eso, entonces estaría bueno que todos salgamos a gestionar recursos para la ciudad, esa tendría que ser su obsesión y no yo”, expresó.

Deseó que cuando se vote, “se busquen proyectos y contenido, porque muchas veces las campañas lo que dejan en evidencia es la miseria humana de la política, cuando en estos momentos tan difíciles tenemos que dar el ejemplo que podemos hacer política respetando la palabra y planteando cosas concretas”.

Y más allá de tener en las listas gente de sus filas, resaltó que no es lo que la desvela, pero sí “que lleguen cada uno desde su lugar y su partido, y que trabajemos juntos para que Salta esté mejor”. “Nos han tocado momentos muy difíciles y creo que esta pandemia y este tiempo dejó en evidencia quién es quién, la esencia de cada uno, donde quienes buscan la división y el odio por su mezquindad han quedado reflejados, mientras del otro lado estamos quienes creemos que Salta y la Argentina necesitan más respeto y tirar todos juntos”, concluyó.