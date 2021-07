Los fiscales que investigan la muerte de Diego Maradona rechazaron los pedidos de detención del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la médica Nancy Forlini, que había presentado el abogado Mario Baudry, que representa al hijo menor del exfutbolista. En la resolución, los fiscales tampoco hicieron lugar al pedido para que se amplíe la investigación respecto a los temas económicos y la sucesión.

Los instructores judiciales cuestionaron al querellante Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda, al destacar que su "incursión mediática" reciente "se contrapone con la inactividad en el expediente en su rol de patrocinante del particular damnificado".

La semana pasada, Baudry había pedido la detención de cuatro de los siete acusados que tiene el expediente, al considerar que "a sabiendas de la patología que padecía Maradona, continuando con el tratamiento que le habían prescripto se podía morir, no solo se continuó con el mismo y no hicieron nada para cambiar este resultado, sino que por el contrario impidieron que otros profesionales o su familia interviniera para tratar de cuidar a Maradona y de esta forma salvar su vida”. Baudry había añadido que el delito que se les imputa, homicidio simple con solo eventual, no es excarcelable.