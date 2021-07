La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, confirmaron que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de firmar un DNU, que se rubricará hoy mismo, para que que la Argentina amplíe el acceso a vacunas pediátricas y para completar el plan de vacunación con dósis de vacunas Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson.

El DNU suprimirá el cuestionado supuesto de "negligencia", pero en los contratos se definirá cómo el Estado firmará la conformidad de la recepción de los lotes de vacunas. "Tenemos la obligación de traer la mayor cantidad de vacunas para proteger a nuestro niños, niñas y adolescente y población en general y la de proteger los bienes e intereses del Estado", aseguró la secretaria Legal y Técnica.

También, según explicó Ibarra, se modificará el concepto de "maniobras fraudulentas y conductas maliciosas" y se reemplazará por "conductas dolosas", de acuerdo al Código Civil nacional.

El decreto también establecerá otras modificaciones a la Ley 27.573, que regula la compra de vacunas, y creará un Fondo de Reparación Covid-19 --equivalente al 1,25 del valor free carrier de cada dosis-- para "responder el pago de indeminizaciones ante la eventualidad de que una persona resulta dañada por la aplicación de la vacuna", adelantó Ibarra. La secretaria Legal y Técnica detalló que el fondo de reparación no es algo exclusivo de este acuerdo sino que se está aplicando en otros países e incluso en el fondo Covax, creado por la OMS.

Por otra parte, Ibarra señaló que se eximirá de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado. "Recibimos una instrucción muy precisa del presidente de que todos los bienes soberanos establecidos en la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos", resaltó Ibarra, respecto de algunos puntos que había pedido uno de los laboratorios norteamericanos, de que el Estado respondiera, por ejemplo, con reservas del Banco Central. En caso de un inconveniente con la aplicación de las vacunas, responderá el nuevo fondo creado o, en caso contrario, el Estado pero con las excepciones expuestas.

Ante las modificaciones que surgieron en el marco normativo para poder avanzar en las negociaciones con los laboratorios norteamericanos, Ibarra y Vizzotti rechazaron que se trate de "uso político de la pandemia" la resolución mediante DNU, tras rechazar ayer las modificaciones a la norma que propuso la oposición en el Congreso. "Si se votaba lo que la oposición propuso ayer en el Congreso, no se podría contratar a estos laboratorios", sentenció Ibarra.

Las negociaciones con los laboratorios

"Nadie de la oposición estuvo sentado en la mesa de negociación con los laboratorios, fue un trabajo muy duro. El Congreso no está preparado para responder en épocas de pandemia, los contagios no siguen los tiempos parlamentarios", agregó la secretaria de Legal y Técnica y pidió "ser responsables" el tratamiento de la información.

A su turno, Vizzotti agregó que las modificaciones que establecerá el DNU no solo permitirán contratar las dosis de los laboratorios de Estados Unidos sino también facilitar la adquisición mediante el mecanismo Covax y eventuales donaciones. Entre las donaciones que se esperan está la dispuesta por el gobierno de Estados Unidos, que puso a disposición de otros países unas 80 millones de dosis, de las cuales 3 millones llegarían al país.

"El DNU es el resultado de un proceso de negociaciones con los laboratorios, que habían manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la ley que dictó el Congreso para regular la adquisición de vacunas", explicó Ibarra y aclaró que: "El presidente nos dio la instrucción hace muchos meses de iniciar un proceso de conversaciones y encontrar la forma de compatibilizar las necesidad que expresaban los distintos laboratorios con los intereses que tenemos que proteger para la población argentina".

La secretaria de Legal y Técnica aseguró que se llegó a un acuerdo de "compatibilización" entre los intereses de los laboratorios y los derechos que tenía que proteger el Gobierno y aclaró que la negociación cuenta con "contratos de confidencialidad", por lo que hay partes del acuerdo que no pueden ser reveladas. "Cláusulas, requerimientos, datos específicos no vamos a poder dar porque tenemos que respetar el marco legal, no porque no queramos dar información porque, al final, todos los contratos son enviados a la Auditoría General de la Nación", aclaró.

La llegada de las vacunas pediátricas

Entre las expectativas por un posible acuerdo con el laboratorio Pfizer estaba la posibilidad de adquirir la dosis, que fue habilitada en mayo pasado para su aplicación pediátrica. En ese sentido, Vizzotti explicó que, por el momento, ninguna vacuna pediátrica está autorizada por la Anmat y que no es la Pfizer la única vacuna para menores de edad con posibilidades de contratar.

"Estamos trabajando para que las vacunas que estén disponibles lo antes posible, y lleguen al país lo antes posible", resaltó la ministra de Salud y agregó: "Sepan los padres y madres, que el Estado nacional está trabajando para que tengan vacunas seguras, eficaces y aprobadas por la entidad regulatoria".

La titular de la cartera de Salud detalló que, además de la vacuna Pfizer, a la brevedad podrían aprobarse para la población pediátrica las vacunas de Moderna (Estados Unidos), Soberana y Abdala (Cuba), y la Sputnik V. Mientras que en China ya fue aprobada, dentro del mecanismo de emergencia, la Sinopharm.

Vizzotti destacó que el Ministerio de Salud continúa con el estudio no sólo de las vacunas pediátricas sino con la aplicación de vacunas intercaladas para aumentar la velocidad en la que se podrá completar el esquema para los mayores de 18 años.

Respecto del plan de vacunación, la ministra destacó que el país ya recibió 27 millones de dosis, que el 40 por ciento de la población con mayoría de edad recibió al menos una dosis y que ayer fue un día récord de aplicación con más de 400 mil dosis. Además, la ministra resaltó que la Argentina está entre los 20 países del mundo con mayor cantidad de aplicaciones.

La discusión previa al DNU

La negociación más complicada en estos meses de pandemia ha sido con Pfizer. No hubo acuerdos respecto del concepto de "negligencia" y el laboratorio quedó fuera del marco regulatorio de la ley de vacunas que se votó en el Congreso. Hace un año, Pfizer realizó pruebas en la Argentina mientras elaboraba su vacuna.

En la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, fracasó una iniciativa de Juntos por el Cambio para amoldar la legislación en favor de Pfizer a través de la eliminación del término "negligencia" de la actual ley. El macrismo intentó para eso un apartamiento de reglamento, que lejos estuvo de conseguir los dos tercios de los presentes. "Estamos esperando la confirmación del laboratorio, porque no vamos a seguir cambiando leyes todas las semanas si no van a dar el acuerdo suficiente. Vamos a modificarla si tenemos garantías de que la industria va a vender las vacunas", retrucó el diputado Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

Yedlin también recordó que el gerente de Pfizer dijo en su visita al Congreso que hay una mesa de negociación entre el Ministro de Salud, la industria y la secretaría legal y técnica de presidencia. "Están trabajando en esto y este proyecto no soluciona nada, porque estamos esperando la confirmación del laboratorio", manifestó. El inminente DNU parece ser la respuesta.