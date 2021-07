Una vez más, el boxeo es uno de los deportes elegidos en el norte de la provincia de Salta para incluir a jóvenes de las zonas más desfavorecidas de la provincia. Esta vez, en una comunidad indígena asentada en la periferia de la localidad fronteriza con Bolivia, Salvador Mazza.

Aquel pueblo del departamento San Martín, hoy atravesado por conflictos de todo tipo, desde un intendente que está siendo enjuiciado por segunda vez por su Concejo Deliberante, hasta reclamos de sus vecinos por servicios esenciales como agua, luz, apertura de caminos y obras estructurales para no inundarse, convive cotidianamente con la desigualdad y la pobreza estructural que reina en gran parte del interior provincial.

En ese contexto, el cacique de la comunidad guaraní Yanderenta, ubicada en el barrio Mataderos, Carlos Cuellar, con solo 26 años, dirige la escuela de boxeo Guerreros de Dios, que él mismo fundó hace ya un tiempo. Y para el 9 de julio están invitando a presenciar una jornada virtual en la que mostrarán a muchos de sus jóvenes peleando contra otros de una escuela de Tartagal.

Para la convocatoria se sumó el ex campeón mundial Jorge “Locomotora” Castro, También conocido como “Roña”, quien lo felicitó por su iniciativa para acompañar a muchos chicos de la zona.

“Acá entrenan chicos de la comunidad y otros que son criollos, pero que quieren boxear también”, contó Cuellar a Salta/12. Hoy practican ese deporte unas 50 personas en ese lugar, entre los 8 y 18 años, pero hay hasta mayores de 40, “que quieren venir a hacer guantes y pegarle a la bolsa y no tienen donde en el pueblo”.

Cuellar explicó que debido a las restricciones, decidieron que se realizará de manera virtual, a través de Facebook Live y se transmitirá por un canal local. “Vamos a tener 10 peleas de exibición, en donde van a competir los chicos de nuestra escuela contra otros que vienen para darnos una mano de la escuela All Boys de Tartagal”, relató, y lo harán para promocionarlos a nivel regional.

Entre pelea y pelea, un poeta y un músico acompañarán la jornada, “estamos preparando la poesía y todo el show junto a otros caciques de la zona y ayer nos confirmó Yessica la Insaciable que se sumará para cerrar el evento”. La cantante popular, junto al ex campeón mundial, se sumaron invitados por comunicadores de la zona que les comentaron cuál era la finalidad y quienes organizaban la velada.

El cacique y profesor de la escuela, aseguró que entre sus filas cuenta con jóvenes que si son acompañados y esponsoreados, tienen un gran futuro. Como Thiago “Canelito” Gómez, que con 11 años fue elegido para competir en los Juegos Evita que se disputarán el año próximo en Mar del Plata. Pero sumó a otros como Alex “El Terrible”, de 18 años, o “El Toro” López de 15, “todos son buenos”, aseveró.

“Con esto demostramos que somos capaces de estar a la altura de ellos como deportistas y que podemos gestionar todo tipo de trabajo”, dijo orgulloso el referente guaraní.

Cuellar relató que todo comenzó porque a él le gustaba ese deporte y lo practicó varios años con un tío de manera amateur, “tengo siete peleas, pero acá no había escuela, así que como los chicos me decían que querían boxear me contacté con otra gente de Tartagal y decidimos abrir acá”. Y añadió que para ellos es muy importante tener un espacio propio por “lo discriminados que somos y el bullying que sufren los chicos en la escuela por ser originarios”.

En el precario gimnasio que pudo armar, tienen un cuadrilátero pero sin ring, solamente las cuerdas y algunos elementos “que no nos alcanzan por la cantidad que somos”. “A veces los chicos quieren vendas, o guantes, que salen $4.000 y sus mamás no pueden pagarles eso con la necesidad que hay”, añadió. La municipalidad los acompañó con un pequeño subsidio para el comienzo, “pero esto hay que mantenerlo todos los días y todo sale caro para reponer”, culminó.

En esa comunidad sostenían además un comedor, pero que en estos momentos no está funcionando todos los días “porque nos cuesta recibir mercadería y no tenemos ayuda de nadie”. Ese lugar, que funciona como merendero y comedor, no está recibiendo apoyo del gobierno provincial ni del municipal, por lo que cuando pueden ofrecer alguna comida o merienda “es porque alguien colabora y nos dona”. “Si alguien nos da para un arroz con leche, ese mismo día ofrecemos arroz con leche y se arman las filas de gente que viene a pedir”, detalló Cuellar.

Según sus estimaciones, tienen alrededor de 200 familias que necesitan de algún apoyo alimenticio para subsistir, “ellos asisten toda vez que tenemos algo acá”. Pero aclaró que sobre todo necesitan de colaboración constante, ya sea del municipio o de la provincia, porque alguna vez les dieron, “pero después se olvidan y ya no llega más”.

El evento boxístico está convocado para el viernes 9 de julio desde las 18, y se podrá ver a través de la cuenta de Facebook de la Comunidad Yanderenta/Mataderos.