Un bombero que trabaja entre los escombros del edificio Champlain Towers que se derrumbó en Miami el 24 de junio halló el cuerpo de su hija de siete años. La pequeña fue identificada como Stella Cattarossi, hija de una argentina. Al momento de la tragedia, la niña estaba en el departamento 501 junto a su madre argentina, sus abuelos maternos y una tía residente en Pilar, provincia de Buenos Aires, que había llegado de visita.

La mamá, Graciela Cattarossi, era fotógrafa y estaba separada del padre de Stella, que no residía en el edificio colapsado. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, fue quien confirmó la noticia. Con el hallazgo del cuerpo de la niña hay 20 muertes confirmadas y 128 personas desaparecidas. Por su parte, Francis Suárez, alcalde de Miami, pidió a los periodistas que "respeten la privacidad del bombero y sus seres queridos frente a "tan terrible pérdida".

Graciela Cattarorossi se había instalado en Miami hacía varios años y estaba instalada en el edificio con su hija y sus padres, Gino y Graciela, de 89 y 82 años, respectivamente. Fotógrafa de profesión, había trabajado para publicaciones como Vanity Fair y The New York Times, además de realizar campañas publicitarias para el Bank of America y el hotel Four Seasons.

En los días previos a la tragedia había arribado Andrea, la hermana arquitecta de Cattarossi. Viajó para acompañar a la familia en momentos en que Gino debía someterse a una intervención quirúrgica. El esposo de Andrea, así como otra hermana de la arquitecta y la fotógrafa, viajaron a Miami.

El Champlain Towers, de 12 pisos, se desmoronó en la madrugada del jueves 24 de junio. Hay 120 sobrevivientes de la tragedia, entre ellos los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que salieron justo cuando se vino abajo. En 2018, un estudio había detectado "daños estructurales importantes" y en 2021 estaba prevista una revisión integral del edificio por haber llegado a los 40 años de antigüedad.