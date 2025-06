En una nueva muestra de su afán persecutorio hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio del arresto domiciliario que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 2 le concedió a la exmandataria para cumplir su condena en la causa Vialidad.

En la apelación, los fiscales afirman que “jamás existieron motivos reales” para darle la domiciliaria a la líder del PJ, aunque tiene 72 años y siempre estuvo a Derecho. Reclaman que se revoque la domiciliaria para que "continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”, dice el texto de 33 páginas al que accedió Noticias Argentinas.

“No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria”, argumentaron los fiscales.

El pasado 17 de junio, el TOF N° 2 dispuso que CFK cumpla su condena en prisión domiciliaria, debido al intento de magnicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022, al concluir que no hay garantías de seguridad en una cárcel común.

Sin embargo, los fiscales Mola y Luciani consideran que “la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario” y sostienen que en caso de ir a cárcel común y quedar alojada de manera individual, “desde ningún ángulo puede asimilarse” esta situación al “aislamiento”.

“No se ha demostrado que las condiciones de alojamiento en una unidad penitenciaria supongan un trato inhumano”, señalaron.

Mola y Luciani, que durante el juicio Vialidad transformaron los alegatos en un verdadero show para los medios, también cuestionaron el "trato especial" que, a su entender, le dio el TOF N°2 a CFK respeto de los otros ocho condenados en la causa, quienes debieron presentarse en Comodoro Py para quedar detenidos.

“Es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal", concluyeron.

Ahora deberá resolver la sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los mismos que confirmaron la condena a CFK en la causa Vialidad.