Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Balotaje en Chile

La candidata de izquierda Jara, ante la difícil hazaña de frenar el ascenso del ultraderechista Kast

Un duelo presidencial en las antípodas ideológicas. El candidato del Partido Republicano llega con ventaja.

Mercedes López San Miguel
Por Mercedes López San Miguel
Jeannette Jara y Jose Antonio Kast. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Últimas Noticias

Quiénes y cómo se mueven atrás de Milei digitando medidas que pide el poder

El sueño cumplido de la Embajada y el Círculo Rojo

Por Leandro Renou

Entre Maduro y Trump

Lula se ofreció como mediador

Se presentará el 20 de octubre de 2026 en la cancha de Huracán

Iron Maiden volverá a tocar en la Argentina

Quiénes y cómo se mueven atrás de Milei digitando medidas que pide el poder

El sueño cumplido de la Embajada y el Círculo Rojo

Por Leandro Renou

Exclusivo para

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

Un repaso a la filmografía del actor fallecido a los 96 años

Héctor Alterio: una vida ligada al cine

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani
Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré

El País

Duro comunicado de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal

Rechazo de juristas a la reforma penal

Hace 100 días que los 300 despedidos sin indemnización de ILVA acampan en Pilar

“No solo me estafaron, me arruinaron la vida”

Por Celeste del Bianco

Ante el peligro inminente de la ofensiva bélica de Trump en Venezuela

Sin Cancillería: sólo bloopers, amenazas y show

Por Raúl Kollmann

La moralidad mediática

Por Jorge Alemán

Economía

La opinión de los especialistas sobre los "méritos" de la propuesta oficial

Mitos y falacias de una reforma regresiva

Por Raúl Dellatorre
Trabajador Preocupado

La reforma laboral legaliza y amplía los abusos que ya existen

Agachar la cabeza

Por David Cufré

RIGI ampliado

Para extracción de petróleo

Correo Oca

Adquisición

Flybondi se queda con OCA

Sociedad

Protesta contra la mineria, Mendoza

Tras la aprobación de un proyecto metalífero, pobladores afectados reclaman en contra

En Mendoza se lucha contra la megaminería

Kiara Maqueira y su agresor

Huyó de Buenos Aires a Chaco, donde fue encontrado

Detuvieron al joven que atacó a su bebé, a su pareja y a su suegra

Encuentro plurinacional de mujeres

Paola Ortiz fue condenada a perpetua en Córdoba, acusada de matar a su bebé al nacer

“Me defendieron mal, por eso estoy acá”

Por Mariana Carbajal

El proyecto de ley del oficialismo abre la puerta al homeschooling

El sueño conservador de estudiar en casa podría volverse realidad

Por Pablo Esteban

Deportes

Flamengo de Brasil vs Pyramids de Egipto

El campeón de América derrotó a Pyramids de Egipto en Doha

Copa Intercontinental: volvió a ganar Flamengo y jugará la gran final con PSG

A propósito de Torito, el nuevo libro de Enrique Medina

La gran leyenda de Mataderos

Por Alejandro Duchini

El astro se fue antes de lo previsto y eso generó incidentes

La visita de Lionel Messi a la India terminó en un escándalo

De un débil A525 a un podio importante de argentinos en la Máxima

El 2025 de Colapinto, difícil pero especial

Por Malva Marani