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Rosario|12

Licitan el jueves el cuestionado Parque Acuático

Para Javkin, “no se pierde playa”

El intendente ratificó que el espacio recreativo se hará en costanera norte y adelantó que presentará la propuesta integral.

intendente pablo javkin La Noche de los Intendentes Prensa municipalidad

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