El Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a marcar este sábado sus diferencias con el gobierno nacional y particularmente con el presidente Alberto Fernández, de quien se muestra políticamente alejado.

En una entrevista en el programa Identidades, en el canal IP, Berni dijo: "No es una cuestión personal con el señor Presidente, puedo tener una mirada de gestión distinta. De hecho, yo vengo del peronismo. Él dice que es socialdemócrata. Yo siempre fui peronista, nunca me fui del peronismo ni armé un partido por fuera del peronismo, ni fui candidato de (Domingo) Cavallo", ironizó, en clara referencia a que Alberto Fernández, en las elecciones de 2000, estuvo en la lista de legisladores porteños por "Encuentro por la Ciudad", del cavallismo porteño.

Y siguió: "Mi mirada es mucho más peronista de la gestión. No soy obsecuente. Yo no creo en el pensamiento único. Creo que una mirada distinta enriquece un espacio político".

La relación con el Presidente no es la mejor. Difieren en temas como la pandemia, la inseguridad, los planes sociales, entre otras. "Dicen que pidió tres veces mi renuncia. La Casa Rosas que hace operaciones intentando mostrar su enojo y que piden permanentemente mi renuncia", comentó Berni.

"La misma Casa de Gobierno se dedica a hacer esa operación, en vez de tener un programa claro de comunicación de la gestión de gobierno, hay algunos que se dedican a hacer esas operaciones. No me molesta, de hecho, son muy malas", remató.

"Este gobierno se dedica a hacer demasiadas operaciones políticas", sostuvo.

"Además de ser un ministro de Seguridad, soy un cuadro político que hace 32 años está en este espacio. Por lo tanto, más allá del respeto que me merece, es bueno cada tanto escuchar las opiniones de aquellos que en los peores momentos sostuvimos un gobierno o sostuvimos desde la oposición mientras otros no estuvieron", opinó en referencia a la falta de comunicación entre él y el jefe de gobierno.

"Los leales podemos disentir porque los obsecuentes siempre traicionan. Mi vida es una vida de lealtad y me doy el lujo de disentir. No soy obsecuente ni le tengo miedo a nadie, solamente me arrodillo ante Dios. De ahí para abajo ante nadie", sostuvo.

Los planes sociales y el trabajo

Sergio Berni aseguró que se reúne con Cristina Fernández cuantas veces hace falta, las que ella necesite hablar con él: "Lo que estamos discutiendo es el destino de la Nación. Una de las diferencias que tengo con este gobierno es que creo que una nación se hace con trabajo, no con planes sociales".



Respecto a estos planes, definió que "son una herramienta necesaria, siempre y cuando tenga una temporalidad. Si nosotros nos enamoramos de los planes sociales, en vez de enamorarnos del trabajo, estamos en un gran problema. Un país se construye produciendo, trabajando, generando riquezas".

"Me parece que estamos en una situación comprometida, porque un país que tiene los niveles de endeudamiento como el que tiene, obviamente está en una situación muy comprometida. Ahora, con llorar sobre la leche derramada no hacemos nada", sostuvo.



La Bonaerense y el conflicto en 2020

"La Bonaerense está funcionando mucho mejor. Cuando nosotros asumimos, tenía apenas un 3 por ciento de aceptación de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y eso se fue incrementando de manera paulatina", aseguró el ministro Berni.

Consideró que la bonaerense "tiene problemas estructurales de arrastre y durante años fueron parche tras parche o promesas incumplidas". Sin embargo, diferenció que "el gobernador (Axel Kicillof) ha sido muy claro, donde hay problemas estructurales hay que incursionar en soluciones de fondo".



En ese sentido, sostuvo: "Estamos en la reforma policial, en la reforma educacional, en el reentrenamiento, en el equipamiento. Hay un sinfín de actividades que ha hecho de la Policía que tenga muchísima más capacidad operativa. Por ejemplo, en la etapa investigativa hemos resuelto casi el 95 por ciento de las investigaciones que se nos da".

Respecto al conflicto que hubo en 2020 con un sector de la Policía bonaerense que rodeó la Quinta de Olivos y la residencia del gobernador de la provincia de Buenos aires, en La Plata, sostuvo "gran parte de los que estaban ahí eran policías exonerados por cuestiones graves dentro de la Policía". Y "más de 400 policías están en proceso de exoneración".

"Todos los ministerios y todos los ministros de Seguridad pasaron por alzamientos de la policía de la provincia, y se resolvieron con la intervención de la fuerza federal. Esta fue la primera vez que un conflicto policial no se resolvió con las fuerzas federales, sino con la conducción de la misma policía. Fue la misma policía y toda la cúpula política los que resolvieron este conflicto, conduciendo".

"La resolución del conflicto de manera operativo surgió de la provincia de Buenos Aires, no por la intervención del presidente", volvió a diferenciarse.

La gendarmería en territorio bonaerense

Sergio Berni desconoce la presencia de la Gendarmería Nacional en territorio bonaerense en lugares de conflicto social. Directamente dijo: "No están, le mienten al presidente".

"¿Cómo puedo saber dónde está la Gendarmería si no la veo? Lo que digo es no sabemos cuántos gendarmes hay. No sabemos dónde están y no sabemos lo que hacen. La ministra (Sabina Frederic) dice que hay 5000. Yo recorro todos los días la provincia de Buenos Aires y no los veo. Por lo tanto, creo que le mienten al presidente. Varias veces pedí hablar con él, pero bueno, le vuelvo a repetir: parece que le gusta más el arte", concluyó.