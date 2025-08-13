A poco de que la Cámara Nacional Electoral dispusiera que quedaran sin efecto los cambios de centros de votación en La Matanza, que habían sido efectuados por el Juzgado Federal 1 de La Plata, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió este miércoles aprobar un plan alternativo, propuesto por el titular de ese juzgado con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

Se trata del denominado “plan alternativo de ubicación de mesas de votación para La Matanza”, que fuera presentado “en tiempo récord” por el magistrado. Si bien para la Junta la propuesta original era “óptima”, definió dar luz verde a la nueva propuesta, aunque subrayó que eso fue posible “gracias al esfuerzo” de los funcionarios de la Secretaría Electoral del referido Juzgado Federal.

Ahora, los votantes del distrito La Matanza, el más populoso de la Provincia, podrán revisar desde el viernes 15 cuál será su lugar de votación final a través de la web dispuesta para consultar el padrón. En el caso de los extranjeros no habrá ningún tipo de modificación.

Tras los planteos efectuados por el gobernador Axel Kicillof y por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la Cámara Nacional Electoral había propuesto replicar el plan de ubicación de las elecciones de 2023, algo que para Ramos Padilla resultaría “materialmente imposible”, dado que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación por efecto del aumento del padrón electoral.

Asimismo, el juez federal consignó que además eso implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados por diversos motivos. Con todo, dispuso la realización de una confección “manual” del plan alternativo, pero con la advertencia de que no sería posible replicarlo en caso de que otros municipios presentaran quejas similares.

Entonces, tal señala la resolución a la que tuvo acceso Buenos Aires/12, el nuevo plan “replica las prioridades de asignación de locales y mesas de comicios de la elección 2023”, pero con las correcciones necesarias derivadas de los reemplazos de establecimientos y las modificaciones del padrón.

La queja se originó dado que, en la argumentación que brindaron desde la Provincia y la Comuna a través de la vicegobernadora y candidata a diputada provincial por la Tercera sección, Verónica Magario, de las 417 escuelas, se iba a modificar el 88,5 por ciento de las ubicaciones y las personas deberían moverse a cualquier otra escuela desplazándose hasta 10 kilómetros de distancia. En su análisis, el 44 por ciento de la población de La Matanza fue movida de las mesas.