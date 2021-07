La actriz y productora estadounidense Fran Drescher, recordada por su protagónico en la exitosa sitcom de los 90 “La niñera”, se lanzará como candidata a la presidencia del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés).“ Me siento honrada de que me hayan pedido que me postule”, manifestó la actriz a través de un comunicado en el que agregó que esperaba poder darle una mayor presencia nacional al Sindicato. EElactor Anthony Rapp, actualmente en “Star Trek: Discovery” y de un perfil público más alto en los últimos años tras denunciar en 2017 que Kevin Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años, acompañará a Drescher como candidato a Secretario de Tesorería.