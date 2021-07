El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, vuelve a manejar tres o cuatro opciones de cambios para el encuentro semifinal de la Copa América frente a Colombia, a jugarse el próximo martes desde las 22 en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.



El plantel del seleccionado volvió a practicar, desde las 16.30, en labores de recuperación en el gimnasio del predio CT Do Dragao, de Goiania, para los que jugaron, mientras que el resto del grupo llevó adelante acciones técnicas con balón y luego tres bloques de fútbol en espacio reducido de alta intensidad en campo de juego.



La última práctica antes del encuentro con Colombia se llevará a cabo el lunes a partir de las 10, en el mismo escenario, y con una novedad que le trae recuerdos "lejanos" a la prensa acreditada, ya que por primera vez desde antes de la pandemia de coronavirus, los periodistas que cubren a la Selección nacional podrán volver a presenciar los primeros 15 minutos de entrenamiento.



Posteriormente, sobre las 16.30 y después de la habitual conferencia de prensa pre partido de Lionel Scaloni, la delegación emprenderá viaje hacia la capital brasileña, aunque ese cronograma "está sujeto a cambios de horarios imprevistos", según aclara cotidianamente la AFA.



Por lo pronto en esa práctica matutina Scaloni volverá a parar un equipo titular luego de analizar no solamente las condiciones físicas, en las que quedaron los que participaron del encuentro frente a los dirigidos por Gustavo Alfaro, sino también las características del conjunto colombiano.



El entrenador argentino supone un problema como neutralizar a Juan Cuadrado, y por lo tanto las acciones de Nicolás Tagliafico suben mucho al llegar a ese punto de análisis, para ser titular en lugar de Acuña.



La otra duda en la defensa es "la de siempre", ya que la distensión en la rodilla derecha que padece Cristian Romero lo vuelve a poner con un asterisco en cuanto a su presencia, igual que lo acontecido hasta poco tiempo antes del partido con Ecuador. De no estar el defensor de Atalanta, considerado el mejor de la pasada temporada del "calcio", volverá a ocupar su posición en la zaga central Germán Pezzella.



El tercer interrogante pasaría nuevamente por el centro de la media cancha, ya que las buenas performances de Guido Rodríguez ante las acciones en baja de Leandro Paredes, ahora sobre todo teniendo en cuenta los atributos ofensivos de los colombianos, que cuenta además de Cuadrado con otro volante de categoría como Luis Díaz, más un delantero veloz como Rafael Borré y otro muy potente como Duván Zapata.



Y si a ellos se suma arriba Luis Muriel, bajando el ya exatacante de River Plate (se va al Eintrach Frankfurt alemán) a la posición de volante interno por derecha, como jugó frente a Uruguay, la necesidad de equilibrar la zona media con Rodríguez metiéndose entre los centrales argentinos será insoslayable.



Y por último y ya apuntando a dos cuestiones, una física y otra de rendimiento, la última duda está en el sector izquierdo del ataque, ya que Nicolás González termina muy cansado los partidos, y además su reemplazante, Angel Di María, otra vez ingresó ayer y resultó clave para rematar el encuentro frente a los ecuatorianos.



Por lo tanto, la probable formación argentina, con las dudas mencionadas y disipada la del arquero Emiliano Martínez, que tiene una sobrecarga muscular en el posterior de la pierna izquierda pero estará, los jugadores de campo serían Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González o Di María.