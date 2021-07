El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, estimó que si la campaña de vacunación contra el coronavirus continúa al ritmo que tuvo hasta ahora y si se mantienen las medidas de cuidado social, para el próximo verano podrían abrirse "todas las actividades que perdimos en el último tiempo, sobre todo las recreativas".

Las próximas vacaciones estivales podrían ser "con medidas de cuidado, pero con un desahogo" y "muy diferente al año pasado”, arriesgó el funcionario bonaerense y explicó que el factor que también permite pensar en un período de descanso con menos restricciones es la experiencia de otros países que atravesaron una segunda ola similar o peor a la que enfrenta la Argentina.

Hay lugares donde un 60 por ciento de la población ya recibió una dosis y un 50 las dos dosis. Allí se vivieron "veranos completamente diferentes", admitió Gollan y destacó que, incluso, en muchas partes del mundo "ya prácticamente no hay restricciones".



"En primavera o verano será probable que se repitan esas evidencias que vemos en otros lados y de ahí el optimismo basado en la herramienta eficaz que es la vacuna", estimó durante una entrevista por radio Continental.

En este sentido, insistió que si la experiencia del verano europeo se repite o es similar en la Argentina, a fin de año, "vamos a tener la posibilidad de tener muchísimas más actividades” abiertas, sobre todo "las recreativas que perdimos en un año tan duro de pandemia".

"Las pandemias generan daños de todo tipo: económico, psicológico, físicos y sociales, por eso la gente va a necesitar tener un período en donde empecemos a recuperarnos de esa etapa tan dura", continuó.

"Todas las vacunas son eficientes"

Por otra parte, el titular de la cartera sanitaria bonaerense salió al cruce de las versiones que ponen en duda la efectividad de las vacunas contra el coronavirus frente a las cepas del virus que surgieron en los últimos meses. “Todas son eficientes”, incluso para la variante Delta, recalcó.

Se demostró que "las vacunas son eficientes, incluso para esa cepa", dijo y ejemplificó que "con 65 por ciento de vacunados con una dosis, Inglaterra logró que, aunque las internaciones subieron un poco, la mortalidad esté aplanada".



Finalmente, el ministro dijo que desde el Gobierno no se desplegará "una campaña proactiva de movilización de gente de cara a las vacaciones de invierno" para evitar contagios, pero aclaró que "obviamente, no está prohibido salir".



"La gente puede salir de vacaciones. Lo que sí les pedimos que el que puede evitarlo, lo evite. Y el que vaya a algún lugar turístico, siga con la misma línea de cuidados y no pierda el turno de la vacunación" cerró.