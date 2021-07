Luego de que la jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretara, este lunes, la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, una de las pocas dirigentes que brindó su apoyo a Mauricio Macri fue la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Lo hizo vía Twitter, al asegurar que el expresidente es "un perseguido" del Gobierno nacional. Una vez decretada la quiebra, en la misma red social el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, marcó la contradicción de Bullrich, quien años atrás denunciaba que el por entonces mandatario de Boca recorría los despachos del Ejecutivo nacional para hacer lobby con el objetivo de evitar el pago de la firma.



"Hace 18 años Patricia Bullrich declaraba que Mauricio Macri era un mentiroso que 'recorría despachos oficiales en nombre del Correo Argentino' para NO pagar...CINISMO AL PALO!", escribió Soria en su cuenta de Twitter.

La declaración a la hizo mención el funcionario corresponde a una nota de Página/12, en 2003, en la que Bullrich daba su testimonio sobre el lobby del líder del Pro: "'A mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministra de Trabajo para defender los intereses del Correo Argentino. Así que a mí no me puede mentir'. De esta manera, Patricia Bullrich le respondió al candidato de Compromiso para el Cambio, quien había afirmado que hace ocho años abandonó la actividad empresarial", indicaba el artículo.

"Me vino a pedir que el Correo no pagase un canon', revelaba la candidata de Unión para Recrear. 'Yo puedo atestiguar que en octubre del año 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino', aseguraba Bullrich, quien además se preguntaba irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobbista".



Las palabras se las lleva el viento

Pese a la denuncia de la propia Bullrich, quien daba cuenta de la recorrida de Macri para evitar el pago del Correo, ahora, la presidenta del Pro salió a defender al expresidente. "Estimado Mauricio Macri: quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional", escribió la exministra de Seguridad, horas antes del fallo por la Causa Correo. Y añadió: "Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza". Luego, también por Twitter, agregó: "El kirchnerismo logró lo que siempre quiso: perjudicar a la familia Macri. Y lo hace sin medir los costos de una acción que no tiene sustento jurídico".

Este lunes la jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. La jueza tomó la medida luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas.

En su dictamen, Cirulli recordó que de las seis firmas que se presentaron al salvataje solo el propio Correo Argentino SA "mantuvo el interés de seguir con el trámite", y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.