Mientras el Gobierno avanza en la actualización por decreto del adelanto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el sector empresario ya empieza a admitir que las negociaciones paritarias deben adquirir en el corto plazo cierta flexibilidad para que los sueldos le ganen a la inflación. Esta idea se conversó, llamativamente sin grietas, en la reunión de Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que se admitió que "se corrió el techo" de las discusiones por los sueldos.

El encuentro, de caracter virtual por protocolo de pandemia, giró sobre varios ejes como productividad, actividad, Hidrovía y Comercio Exterior, pero tuvo su pico más alto al inicio de la reunión, cuando varios de los socios de la entidad que conduce Daniel Funes de Rioja, se refirieron al tema sueldos.

Se especificó que hubo contactos informales con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en los que se coincidió en la necesidad de que los sueldos suban por encima de la inflación. "La pauta salarial fue perforada", expresó uno de los industriales, quien pidió además que las paritarias privadas se renegocien por sectores y por convenios.

También repasaron que, sobre el Salario Mínimo, es buena la anticipación de las cuotas. La la UIA avaló el adelanto y que no se abriera en monto ahora mismo. El Gobierno tiene a la firma un decreto que adelanta el 35 por ciento de aumento del SMVM para antes de septiembre de este año, cuando antes debía llegar a febrero del 2022 la última cuota.



Naturalmente, este tema de sueldos podría haber generado en la entidad un debate político, pero todos coinciden en que si los salarios no superan la inflación, no habrá recuperación real del mercado interno y la economía.

En busca de paz interna y externa

Curiosa calma hubo en el encuentro industrial luego de las contiendas puertas adentro por el comando de UIA y externas, en el debate público con el Gobierno Nacional. "No le conviene a nadie eso, le bajamos el tono y será bueno para todos", reflejó un ceo fabril ante la consulta de este diario.

Hubo incluso un tema espinoso para el establishment, como la estatización temporal de la Hidrovía, que no generó polémica ni política ni ideológica. El titular del Departamento de Transporte de la UIA, Horacio Díaz Armallo, presentó un informe detallado de la iniciativa, y aclararon que la decisión " fue una sorpresa", dado que la entidad había presentado al Gobierno varios proyectos para ordenar el asunto. Sin embargo, todos coincideron en mirar para adelante con el tema y no se debatió la conveniencia o no del Estado en la vía navegable.

Horacio Martínez, de la Cámara Naval, reclamó mirar el asunto más allá de "una autopista" en el agua. "Es más complejo que eso", aseguró, y pidió fortalecer la posición argentina en la fabricación de barcazas, para que no sea importado. Ahí se coló en la charla el "Vasco" José Ignacio De Mendiguren, quien recordó que cuando se votó una ley relacionada a este tema en los años de Mauricio Macri, él habia incorprado una clausula de proyecto de 7 años para que constructores locales de barcazas tuvieran chances de participar. "Cambiemos dijo que si poníamos eso, no acompañaba la ley", concluyó.

Por último, Pablo Dragún, titular del Centro de Estudios Económicos (CEU), presentó los útres informes realizados y en línea con los datos oficiales, la comparación con el primer cuatrimestre de 2019 mostró un incremento de 2,5 por ciento con heterogeneidades al interior de la industria. De 16 sectores analizados, 10 mostraron subas con respecto a dicho período, mientras que el resto aún se encuentra por debajo –comparando el primer cuatrimestre de 2021 con 2019–.

Por otro lado, a nivel empleo asalariado registrado, en el mes de marzo la industria mostró un incremento interanual de 1,7 por ciento, siendo el que más creció en términos absolutos.