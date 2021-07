#SoloLectura Si te van las historias agridulces, retorcidas, existenciales y picantes sobre padres e hijos, buscá Mínimos peces (Edhasa), la novela autobiográfica de Lisa Brennan-Jobs, lhija del gurú Steve Jobs, quien durante años se negó a reconocerla. O probá con La otra hija (Sigilo), de Santiago La Rosa, sobre un joven que se vuelve papá y va a buscar consejo en su propio padre. Además, el periodista Facundo Vidal publicó Escupida de fernet, la historia del punk de Córdoba capital (Liburu Urdina), su rastrillaje por bandas como Pax o Los Viejos Putos y personajes emblemáticos de la escena punk fernetera.



#JoystickDivision Si sos team LoL, agarrate que este 8/7 llega Centinelas de la Luz, el megaevento que atraviesa todo el universo de League of Legends, desde el juego original a Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y Valorant. Respecto a este último, el equipo KRÜ Esports le ganó al 9z Team el pase a los playoffs de la región Latinoamérica Sur, que se disputarán en agosto y clasifican al Mundial de Valorant de Berlín. Y, por otra parte, del 8 al 12 de julio habrá fin de semana gratuito para The Crew 2, que empezó su tercera temporada con el episodio US Speed Tour East, y quedará con descuento del 80% en tiendas hasta el 23/7.

#Pantallazos La imposibilidad pandémica para los encuentros presenciales dispara la experiencia escénica-teatral-audiovisual Un día El mar, de Ariel Farace, con funciones por zoom en vivo desde Bariloche, Gualeguay y Buenos Aires (10/7 a las 16). Además, el 7/7 debuta el corto El bueno, el Bart y el Loki, nuevo crossover entre personajes de Springfield y otros productos de la plataforma Disney+ (esta vez, el universo Marvel). Y totalmente en otro mood, Annabelle Comes Home, séptima entrega de la saga de terror y espiritismo El Conjuro, llega este 10/7 a Prime Video, con previa el 9/7 por HBO Max, que sube la tercera, El diablo me obligó a hacerlo.

#DeCatálogo Entre glaciares, sedimentos y precipitaciones, el productor neuquino Movimiento Interno desplegó su arsenal tecno pop para su flasherazo disco visual En aislamiento. También se puso volador el Dúo Dø, que en su EP Dø-Fi: Dreams Of Tokyo combina la cadencia del indie pop con una producción trip-hopera y mucho fandom por la cultura nipona. Además, aparecieron discos del noisero indie Javi Punga (El último primer día, con seis canciones ruidosas y sus versiones instrumentales), del trovador chaqueño Lalo Aguilar (su EP debut, Mochila), del dúo argento-chileno Ruidas (Multisensual, su primer disco) y de la cantante y pianista Mora (la segunda fase de su disco Desdoblar el bosque, con duelos entre la electrónica y los saxos).