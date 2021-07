El diputado nacional Mario Negri protagonizó este jueves un momento muy particular en la presentación de Santago Cafiero. Al dirigirse al jefe de Gabinete, el hombre de la UCR cordobesa -que preside la bancada radical y el interbloque de Juntos por el Cambio- cometió un curioso fallido: "Cuando pase todo esto, como decía usted recién, ministro, yo como ciudadano me voy a preguntar por mucho tiempo qué podía haber hecho para evitar que se salven más vidas. Como ciudadano me va a acompañar el resto de mis días y creo que a los que gobiernan también los va a acompañar".

De esta forma, Negri dio a entender, de manera inconsciente, el boicoteo de Juntos por el Cambio a las medidas de restricción para frenar el avance del coronavirus. El macrismo fogoneó en estos meses marchas que atentaban contra el distanciamiento social y sembró dudas sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V.

El video con las palabras de Negri se viralizó y generó diveros comentarios en redes sociales