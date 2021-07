El ministro de Producción de la provincia, Augusto Costa, anunció el lanzamiento del Programa de Sostenimiento Económico. Se trata de aportes no reembolsables para micro y pequeñas unidades productivas de sectores especialmente afectados por la pandemia. Lo hizo junto al gobernador de la provincia Axel Kicillof en una reunión con representantes de cámaras empresariales bonaerenses: "Hemos resistido juntos a la pandemia y ahora estamos listos para encarar una etapa de transición hacia la reparación y la reconstrucción de la provincia”, resumió el gobernador.

El gobierno provincial distribuirá 2.000 millones de pesos en concepto de aportes no reembolsables y por única vez destinados al apoyo de pequeñas empresas pertenecientes a sectores afectados por la pandemia. Los montos otorgados podrán ser de entre 40 mil y 150 mil pesos, dependiendo el grado de afectación de la actividad y el tamaño de unidad productiva.



El programa alcanza a un universo total de más de 123 mil unidades productivas comprendidas en 65 actividades entre las que se encuentran servicio de transporte escolar, comercio minorista de indumentaria calzado y ventas, gastronomía, salones de fiesta y boliches, guarderías y jardines maternales, servicios especializados como fotografía y peluquería, servicios vinculados a prácticas deportivas y explotación de instalaciones, elaboración de cerveza.



Cómo acceder

El trámite se realiza de manera electrónica a través del Portal de Trámites de la Provincia, que se habilitará en los próximos días. Cada pedido será evaluado de acuerdo al orden de llegada y, de ser aprobado el trámite, el pago se realizará en un lapso de quince días.

Para aplicar, las unidades productivas deben ser micro o pequeñas, estar radicadas en PBA, su actividad principal debe estar incluída en el listado de actividades del programa que se encontrará disponible en la web del Ministerio de Producción. Sus ingresos deben haber caído, o aumentado hasta 10 por ciento durante 2020 en comparación con 2019. Debe estar al día con las declaraciones juradas de ingresos brutos y no haber recibido otros beneficios similares tanto de Nación o como de Provincia.



A su turno, Kicillof recordó la importancia de responder con un Estado presente tras cuatro años de abandono: "Asumimos el gobierno con un propósito y una prioridad: devolverle a la provincia la producción y el trabajo. No era una mera frase de campaña electoral. No hubo ningún tipo de cuidado de la industria nacional en los cuatro años anteriores", explicó y agregó que "después de cuatro años en que el gobierno estuvo ausente, que no había ni ministro del área productiva, hoy me animo a decir que todos los empresarios de la industria, los servicios y el comercio pudieron acceder a alguna de las sogas que tiró el gobierno nacional y provincial".

Desde que comenzó el aislamiento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tuvo una fuerte presencia estatal con programas de exención impositiva a través de ARBA; créditos a tasas subsidiadas para compra de bienes de capital, insumos y materias primas del Banco Provincia; se lanzó el Programa Preservar Trabajo que complementa a aquellos bonaerenses que no calificaron al Repro II. Desde el Ministerio de Producción se transfirieron 1.300 millones de pesos para asistir a sectores críticos como turismo y cultura.

“Sin poder prometer, ni tener fechas ciertas , porque todo está sometido a esta gran tormenta que representó la pandemia, puedo decirles que van a tener el compromiso de la provincia de Buenos Aires de acompañar este proceso de recuperación industrial”, concluyó Kicillof.