Llegó el día. La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se lanzará este sábado por la mañana como candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, dará por terminado su paso por la provincia de Buenos Aires, contra los deseos del ex presidente Mauricio Macri, pero alentada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Vidal será la cabeza de una lista de unidad de Vamos Juntos, luego de que consiguiera que se bajara la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Sí podría haber una interna con aliados que se incorporen como el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy.

El lugar elegido es un pequeño salón de Palermo. No habrá grandes audiencias, ni tampoco medios de comunicación (más allá de una posible transmisión). Todo está pensado para cumplir con las normativas de cantidad de personas por la pandemia, algo que también preocupó a Vidal cuando presentó su libro Mi camino. El encuentro será el sábado a las 10.30.



Además de ella, hablarán el jefe de Gobierno y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el gran obstáculo que lograron remover. Los escucharán por la UCR el senador Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, y la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta. También estarán Graciela Ocaña y el jefe del bloque de Vamos Juntos, Diego Garcia Vilas; los titulares de la Coalición Cívica a nivel nacional y porteño, Maximiliano Ferraro y Paula Olivetto; y por el socialismo, Roy Cortina.

A todos ellos Vidal les confirmará algo que, a esta altura, está más cantado que el Despacito: será candidata en la Ciudad de Buenos Aires, como cabeza de la lista de Diputados. Esto la posiciona a Vidal hacia 2023 donde podría elegir -al menos- dos caminos: intentar suceder a Larreta, lo que la pondría en conflicto con Lousteau, o bien ir por la presidencia. Otra opción es que Larreta y Vidal integren una fórmula presidencial.



La llegada de Vidal a la cabeza de la lista llegó luego de que consiguieron que se baje de la interna Bullrich, quien estará presente y será una de las oradoras. La presidenta del PRO quería posicionarse hacia 2023 como cabeza de la lista y ninguna otra cosa le servía, por eso no aceptó el tercer lugar en la lista que le ofrecieron y prefirió anunciar que no se presentaba para ningún cargo.



En el medio le ocurrieron una serie de hechos desafortunados. El primero fue que la dejó sin respaldo quien era su principal apoyo: Mauricio Macri se tomó literalmente el avión (a España) y desde allá anunció que no disputaba cargos. Si ella se hubiera presentado a la interna con Vidal, lo más problable es que Macri se habría declarado prescindente. Lo segundo que le ocurrió es que fue presionada por los grupos mediáticos que apoyan a Juntos por el Cambio. Y en tercer lugar, si perdía, tenía garantizado que iba a tener que dejar la presidencia del PRO. Un virtual pase a retiro en la estructura del espacio opositor.

Una vez despejada la variable Bullrich, Larreta cerró rápidamente con sus otros aliados (la UCR, Carrió, Ocaña, el socialismo), que estarán presentes, e incluso está camino a sumar nuevos, como López Murphy. Con él, que se sumaría a Juntos por el Cambio, Vidal no tiene problemas en ir a una interna.



No obstante, la negociación por los lugares en la lista continuará con cada tribu que busca estar representada. Se sabe que Larreta colocará a la cabeza de la lista de legisladores porteños a quien reemplazará a Diego Santilli en su lugar de conductor de la Legislatura, por lo que le nombre es de importancia. El que más suena es el actual secretario general Fernando Straface, uno de los armadores nacionales de Larreta. Otro podría ser su secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli. O bien el diputado Alvaro González. La incognita se despejará en unos días.

Ya se despejó la principal: Vidal será la candidata en la Ciudad de Juntos por el Cambio y buscará garantizarle al jefe de Gobierno una buena elección en su distrito. Y Santilli lo será en provincia. Todo lo contrario a lo que quería Macri. Y exactamente lo que planificaba Larreta. ¿Quién es hoy el líder del PRO?