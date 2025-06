Organizaciones políticas, sociales y sindicales platenses dieron a conocer un detallado documento sobre las consecuencias de la política de Javier Milei en la ciudad de La Plata, justo antes de que el Presidente participe del lanzamiento provincial de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Aunque la versión difundida originalmente por La Libertad Avanza sostiene que Javier Milei iba a visitar la ciudad este jueves, la actividad partidaria se concentró en el coqueto salón de fiestas Vonharv, en la localidad residencial de Gonnet, al norte del casco urbano de la capital. El acto estaba agendado originalmente para abril, pero se reprogramó obligadamente, por el luto por el fallecimiento del papa Francisco. También por las dificultades para terminar de acordar con el PRO, algo que dos meses después sigue sin resolverse.

Con ese telón de fondo, Milei fue recibido por una manifestación de repudio organizada por la agrupación Celeste de ATE, de fuerte presencia en Astillero Río Santiago, en la intersección de la calle 514 y Camino General Belgrano, muy cerca de donde estaba programado el evento.

El efecto Milei en La Plata

Un colectivo de más de cincuenta organizaciones políticas, sindicales y sociales, redactó, firmó y difundió, a modo de bienvenida, un documento con veintiún puntos titulado "Milei en La Plata: su gobierno perjudica a nuestra ciudad".

Allí se enumeran las principales obras inconclusas por acción de la motosierra: viales de pavimentación y ensanche de las avenidas 131 y 501, finalización del Camino Rivadavia hacia Ensenada, la planta potabilizado para toda la región, obras de infraestructura en educación y salud y obras de servicios en general.

Pero el listado no se concentra únicamente en los efectos sobre las obras que la ciudad necesita, sino en la vida cotidiana de quienes a diario la transitan. Por las políticas libertarias, aseguran, tres de cada 10 familias gastan más de lo que les ingresa, tratando de mantener el nivel de vida que traían hace un año atrás.

La consecuencia directa de esa situación es el sobreendeudamiento del 43 por ciento de las familias platenses, principalmente con tarjetas de crédito y portales financieros, completamente desregulados, sin control y con escaso nivel de tributación.

La ciudad que además sufre una caída del 18,9 por ciento en la construcción, debido en parte al fin de la obra pública, y un marcado descenso en las ventas que repercute en los cierres de comercios que marcan el pulso de la actividad en el centro. Según se advierte, ya son casi 400.

Siete de cada diez comercios de La Plata tuvo ventas estancadas o en baja durante el primer trimestre de 2025. Según relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y la Cámara de Comercio local, el 70 por ciento de los comercios de La Plata no logró mejorar sus ventas entre enero y marzo de 2025. El 40 de los comerciantes registró una caída y solo el 27 restante informó un crecimiento.

La crisis también impacta en el transporte público. La quita de los subsidios al transporte de pasajeros implicó más gasto mensual para movilizarse por la región: quienes usan dos colectivos de ida y dos de vuelta sufrieron un incremento del 25 por ciento y entre los que usan tres para ir y tres para volver, pasaron a pagar 40 por ciento más.

En el rubro de indumentaria, la caída fue de casi 5 puntos. Algo similar ocurrió con los sectores de informática y comunicación, servicios personales y alimentos, que alcanzaron la misma cifra de caída, siempre según datos oficiales del INDEC.

La situación de inquilinos y su desregulación normativa decidida por el Gobierno nacional, generó mayor dificultad en el acceso a la vivienda, aseguran las organizaciones platenses. La ONG Inquilinos Agrupados reveló que el 30 por ciento de los locatarios se vio obligado a dejar su vivienda por los aumentos descontrolados en los alquileres. Los más afectados jóvenes entre 25 y 34 años. El 59,1 por ciento afectadas son mujeres. Además el 64,4 por ciento de los inquilinos acumula algún tipo de deuda: 51,2 por ceinto en tarjeta de créditos, 38 en alimentos y 30 en alquileres.

El empleo en la ciudad también se ve afectado. De acuerdo al INDEC, en la región se registró un incremento de la desocupación, alcanzando 8,7 por ciento Esto significa que unas 40 mil personas (afectando a familias enteras) se encuentran actualmente sin trabajo en la zona. En materia de subocupación, la cifra llegó al 12,2.

El texto también menciona que, como consecuencia de las restricciones presupuestarias impuestas a a educación superior, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retrocedió varios puestos en el ranking global de calidad, la compleja situación que atraviesan los 76 mil jubilados platenses y la política anti migratoria que afecta a los más de 56 mil residentes migrantes, en su mayoría procedente de países limítrofes.

"Las restricciones financieras en la UNLP hace que hoy los trabajadores estén en alerta paro y movilización semanal. Este jueves hay paro docente, mientras millones de pesos gastará el presidente Milei en su exclusivo acto de su espacio político", afirman. También impactan negativamente las restricciones al programa de becas Progresar, cuya actualización fue ínfima, y la negativa a pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que complemetaba los salarios de los maestros.

Hay 16.890 personas en La Plata que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), herramienta necesaria para acceder a servicios esenciales y vitales. Pero las intimaciones y restricciones a este colectivo, por parte del Gobierno Nacional, los afectaron tanto individual como familiarmente. En especial, al 43 por ciento que no posee obra social ni prepaga, por lo que depende enteramente de la cobertura estatal, hoy afectada por los recortes.

"Gran parte de este castigo ciudadano que hace el gobierno nNacional fue morigerado por el compromiso del gobierno municipal y provincial, quienes lejos de argüir el “no hay plata” asumen su compromiso con el pueblo platense, en busca de objetivos de una ciudad integrada, amigable, con servicios y que haga digna la vida de cada ciudadano", sostienen a modo de conclusión las organizaciones firmantes.

El texto concluye con un llamado "a todos los afectados por las restricciones a manifestar su rechazo al gobierno nacional respecto de las políticas contra la ciudad de La Plata, ciudad que nació como prenda de paz y encuentro nacional" e insta al presidente que ama a los perros a restituir "los recursos que son de los platenses y de los bonaerenses".

Suscriben, entre muchas otras, las organizaciones Abanderados, Abrazo Peronista, Bs As Unida, Corriente Nuestra Patria, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Descamisada, Corriente Nacional de la Militancia Corriente Néstor Kirchner, Espacio Puebla, FORJA, Frente Grande, Frente Político Social Carlos Cajade, Frente SI, Frente transversal, La Barriada, La Capitana, La Comuna, La Tosco y Movimiento Mayo La Plata.

También firman el Movimiento Evita, Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, Movimiento Octubres, Movimiento Patria Grande (CTA), Movimiento Popular Nuestra América, Partido Comunista, Partido Intransigente, Partido Solidario, Patria Compañera, Patria y Futuro, Peronismo de la soberanía, Populismo K, Sindicato de Ladrilleros CGT, Surge Movimiento Nacional y Unidad Popular.

Mirada prospectiva

"La visita de un presidente a la ciudad, de la fuerza política que sea, debería ser siempre una buena política para la ciudad en su conjunto, o debería venir acompañada de algún anuncio o medida. Uno se ve tentado a pensar que la llegada de un presidente trae trabajo, trae obras, trae competitividad, desarrollo científico universitario. Pero no, ocurre todo lo contrario, por eso no sé cómo le da la cara para venir. Por eso es hora de discutir un modelo de país que garantice justicia, crecimiento y la prosperidad que nos merecemos", reflexionó el secretario de Relaciones con la Comunidad del municipio y militante de Kolina, Gastón Castagnetto.

"El documento contiene una enumeración muy clara y exhaustiva de los perjuicios de la política de recorte brutal de Javier Milei. Me parece necesario, pero podríamos juntarlos con los de ayer, los de mañana o pasado o siempre vamos a encontrar razones para repudiar su política. Es el momento de encontrar el camino para que esta pesadilla termine lo antes posible, sea por los tiempos institucionales de las elecciones o los tiempos sociales de movilización y protagonismo popular", sostiene el referente local del Frente Grande y ex embajador en la OEA, Carlos Raimundi.

"Ese dinero que no está en las obras, hospitales, instituciones e industrias es el que acumulan grupos financieros, que se quedan con el petróleo, el litio, los recursos naturales, las tarifas eléctricas dolarizadas, etc. Hasta que no afectemos esos intereses no vamos a tener recursos para revertir esta tragedia", apunta el dirigente.

A nivel social

Manuel Fonseca, médico de profesión e integrante de la conducción local de Patria Grande, espacio que se referencia en Juan Grabois. Este trabajador de la salud pública agrega otro elemento.

"Por un lado, terminaron con el Remediar, el programa que financiaba nación y entregaba medicamentos a provincias y municipios. Por otro, eliminaron todo mecanismo de regulación de precio para la compra privada en farmacias. La consecuencia de la suma de las dos decisiones es que hoy los medicamentos son inaccesibles para la mayoría de la población".

"El primer nivel de atención de la ciudad de La Plata cuenta con 46 centros de salud municipales. Allí falta de medicación para diabetes, hipertensión, enfermedades bronquiales de niños y niñas y antibióticos. Se redujo casi a cero la entrega de métodos anticonceptivos, en un contexto de aumento de enfermedades como la sífilis y se vació el programa de HIV, del que dependen los diagnósticos y tratamientos. Y se cortó totalmente la entrega de leche de formula para recién nacidos con bajo peso, que es muy cara para ser comprada y de la que depende el correcto crecimiento en esa etapa tan importante de la vida. También sufrimos demoras y discontinuidad en entregas de vacunas del calendario nacional durante 2024. Por ejemplo, en brote de sarampión, se recibió el 25 por ciento menos de dosis de triple viral. En materia de vacunación hubo una merma desde lo cualitativo por falta de coordinación en las campañas", informa Fonseca.

Ezequiel Castro es coordinador de la Obra del Padre Cajade, una organización comunitaria que integra el movimiento Lxs chicxs del pueblo, muy vinculada al Frente Político Carlos Cajade, ambas con fuerte arraigo en la capital. "Nosotros tenemos dos obras paradas desde hace un año y medio, las dos al treinta por ciento de avance, una casa de chicos y otra de adolescentes, esa es una de las consecuencias directas de este gobierno".

"Después de todas las denuncias y conflicto con la ministra Pettovello, pasó más de un año pero no recibimos ni un kilo de yerba, nada. Subsistimos gracias a las entregas de mercadería de Desarrollo de la Comunidad de provincia y de leche del municipio. Eso este año, durante todo 2024 tuvimos las despensas prácticamente vacías", enumera.

"Luego, sufrimos los tarifazos: el 40 por ciento de lo que recaudamos se va en esas facturas y esa erogación nos quita recursos para comprar alimentos frescos. Como el Potenciar Trabajo cambió de nombre pero sigue hace un año y medio en 78 mil pesos, tuvimos que buscar la forma de pagar un adicional a los voluntarios, porque sino era insostenible", concluye.