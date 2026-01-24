Omitir para ir al contenido principal
El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo

River se estrenó con una alegría

El equipo de Gallardo arrancó la temporada con una victoria sobre Barracas por 1-0, como visitante, con gol de Montiel.

Malva Marani
Por Malva Marani
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 barracas central river montiel
Con dedicatoria. Montiel festeja el gol de la victoria en la cancha de Barracas Central. (JULIO MARTIN MANCINI)

Deportes

COMO (Italy), 24/01/2026.- Como 1907's forward Anastasios Douvikas (L) celebrates with teammate Nico Paz after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs Torino FC at Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, Italy, 24 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ROBERTO BREGANI

Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares

Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada

Tottenham Hotspur's Argentinian defender #17 Cristian Romero waves to fans as he leaves after the English Premier League football match between Burnley and Tottenham Hotspur at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 24, 2026. The game finished 2-2. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

“Cuti” Romero no para de hacer goles en la Premier League inglesa

FOTO GENTILEZA rally dakar renato delmastro mecanico

Renato Delmastro, el mecánico argentino que fabricó un auto campeón

De La Paternal a ganar en el Dakar

Por Dante Halpern