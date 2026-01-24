Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares
Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada
La Serie A continuará este domingo con: Sassuolo-Cremonese, Genoa-Bologna, Atalanta-Parma, Juventus-Nápoli y Roma-Milan. El lunes cerrarán Verona-Udinese.
24 de enero de 2026 - 22:32
Nico Paz
Como golea y se ilusiona con entrar a la próxima Europa League.
(EFE -/EFE)
