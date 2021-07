El juez de la causa en la que se investiga la muerte de Diego Armando Maradona definirá la próxima semana si el exapoderado y abogado Matías Morla será apartado del expediente como querellante en representación de las hermanas del exfutbolista, tal como solicitaron las hijas del "10", Dalma y Gianinna, en un planteo que además fue apoyado por los fiscales. Fuentes judiciales indicaron a Télam que la decisión de juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, se conocerá "en el transcurso de la semana próxima".



Si bien no se sabe cuál será la definición que adopte el magistrado en este tema, existe ya un antecedente al inicio de la causa cuando, en diciembre pasado, Díaz rechazó a Morla como representante de Claudia Nora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona, las hermanas de Diego, pero no por el rol del abogado sino por considerar que había otros familiares, como los hijos, con "mejores derechos".



Pero esa decisión fue apelada por Morla y su socio Yamil Castro Bianchi ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, cuya Sala III revocó la decisión del juez y le ordenó que aceptara a las hermanas como particulares damnificadas, lo que permitió que Morla ingrese al expediente.



Ahora fueron los abogados Federico Guntin y Marcelo Darío Sverdlik Warschavsky, representantes de las dos hijas mayores de Maradona, quienes hace 10 días presentaron un planteo para dejar afuera de esta causa al abogado Morla, con quien ellas mantienen otros pleitos y denuncias judiciales, vinculados a la herencia y el patrimonio de su padre.



En ese escrito --al que tuvo acceso Télam--, los abogados de Dalma y Gianinna consideran que el exrepresentante de su padre debe ser apartado, entre otros motivos, por la relación de "amistad" que tiene con uno de los imputados, el psicólogo Carlos Díaz, y el asesoramiento y apoyo que les hizo llegar a otros dos acusados, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.



"De los chats de WhastApp entre algunos de los imputados, surge claramente una serie de 'coberturas' jurídicas que causan gran alarma a nuestra parte, por lo que requeriremos la citación de nuevos testigos y el apartamiento del Dr. Matías E. Morla", dicen los abogados de las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe.



Luego, transcriben algunos mensajes en los que Díaz le dice a Cosachov: "Tenemos la banca de Matías que es quien banca", "van a volar causas para todos lados, yo ahora me junto con Matías" y "Matías ahora va a ser el representante de las hermanas de Diego Maradona…. él te defiende de todo así que despreocúpate".



También mencionan mensajes de Díaz a Luque donde le dice: "Hablo con Matías por lo que sea necesario, además de declarar lo que sea para darte una mano" y "recién hablé con Matías y vamos a bancarte al 100%".



"Me pregunto cómo hace un abogado por un particular damnificado para 'bancar' a dos imputados de homicidio", afirman los abogados de las hijas del "10" y, al acusarlo por "prevaricato", agregan: "El Dr. Morla debería ser apartado del caso, lo cual solicitamos, en el entendimiento de que habría 'asesorado' a algunos de los ahora imputados".



También le atribuyen "estafa procesal" y recuerdan que "los herederos del Sr. Maradona" tienen con Morla "denuncias y juicios en su contra, tanto por presuntas estafas, falta de rendición de cuentas, supuesta apropiaciones de marcas e imágenes y desmanejos de toda clase".



Por último, Guntin y Sverdlik Warschavsky pidieron careos entre los imputados Luque, Cosachov y Díaz y solicitaron que se cite a declarar como testigos a gente del entorno de Morla, entre ellos, su hermana Vanesa Morla; su cuñado Maximiliano Pomargo; la contadora Andrea Verónica Trimarchi; la escribana Sandra Verónica Iampolsky y el asistente de prensa Sebastian Sanchi.



Antes de resolver sobre esta petición, el juez Díaz le corrió vista los fiscales de la causa, quienes el miércoles pasado avalaron el planteo de las hijas del excapitán de la selección argentina y también pidieron que Morla sea desplazado.



"Su intervención en el proceso como patrocinante de las particulares damnificadas, bien podría darle la posibilidad, en un futuro, de obstaculizar, impedir o imposibilitar la reconstrucción de los hechos", dice el dictamen firmado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, dos de los integrantes del equipo que completa la fiscal Laura Capra y coordina el fiscal general de ese distrito, John Broyad.



Los fiscales consideraron que existe "un claro conflicto de actuación e intereses" por parte de Morla en este proceso.



"La situación de estar a ambos lados del mostrador en procesos que por el momento corren en forma paralela, no puede dejar de ser pasada por alto, si se considera que en forma indirecta podría acarrear un perjuicio respecto de las víctimas que aquí representa", opinaron.



Si bien no quiso formular declaraciones, desde el entorno de Morla indicaron a Télam que les parece un planteo "absurdo" porque más allá de que el juez resuelva apartar al exapoderado, seguirá teniendo acceso al expediente con la intervención de su socio Castro Bianchi.



Además de Luque (39), Cosachov (36) y Díaz (29), la causa tiene otros cuatro imputados: los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (36); su coordinador, Mariano Ariel Perroni (40); y la médica de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini (52).



Todos fueron indagados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales una investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", y que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo.



Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación.



La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".