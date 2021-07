Bien podría ser una versión aggiornada del famoso hit de Horacio Fontova a finales de la década del 80, pero en realidad se trata del juego de palabras que eligió la AFA para celebrar el título de la Selección Argentina en la Copa América, y en especial hacia el capitán Lionel Messi, la pieza vital del equipo, con un video que recorre la emoción de principio a fin.

"Messiento más argentino que nunca. Messiento campeón", dice la leyenda escrita en la cuenta de Twitter de la Selección, junto al clip que homenajea al capitán y al equipo que se consagró campeón el sábado por la noche en el Maracaná.







Publicado en las redes sociales de la Selección, el video hace hincapié en el torneo de Messi, pero incluye a personajes como el Papa Francisco o Diego Maradona o hinchas anónimxs de diferentes partes del país, junto con momentos claves del astro en el certamen, como el golazo de tiro libre a Chile, la patada que recibió de Frank Fabra que le dejó el tobillo izquierdo ensangrentado o los festejos cuando el equipo superó a Colombia en las semifinales. También aparece la inevitable comparación de los penales atajados por Dibu Martínez con los de Sergio Goycochea hace más de tres décadas ante Italia.

"Messiento como hace mucho tiempo que no me sentía... Me siento campeón, carajo", cierra el institucional que marca a fuego el significado que tiene el astro del Barcelona para esta Selección.