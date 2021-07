El Partido Propuesta Republicano (PRO) en Catamarca atraviesa un mal momento. El sector conducido por Claudia Moreno (presidenta además de la Cámara de Turismo), Raíces Republicanas, denunció que las actuales autoridades, que pertenecen a la línea Cambiando Juntos, que conduce Enrique Cesarini, no respetaron los 60 días establecidos por la Junta Electoral para elegir las nuevas autoridades de la Junta Ejecutiva Provincial, y que decidieron avanzar con delegados para consensuar las alianzas partidarias.



Las y los integrantes de la línea interna oficializada Raíces Republicanas consideran que el cierre de las alianzas de cara a las próximas elecciones debe ser consensuado por ambos sectores, y no por las y los delegados elegidos en la última asamblea partidaria.

Explicaron que no están de acuerdo con que “delegados no legitimados” avancen en decisiones acerca de las alianzas. Al respecto, el apoderado de la lista denunciante, Carlos Rosales Vera, adelantó que plantearán la nulidad de lo que pudiera resolver el sector oficialista de ese partido.

El sector señala en un documento enviado a la presidenta del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, que las y los delegados son familiares directos de las actuales autoridades: “están actuando de manera parcial, caprichosa, viciosa y malsana”, aseguran. “No puede gente con mandato cumplido convocar a otra gente que no tiene legitimidad a resolver sobre las alianzas”, señaló Rosales Vera.

Además del nepotismo denunciado sobre dirigentes de su propio partido, señalan en párrafo aparte su disconformidad con la presencia de la diputada Natalia Saseta como posible presidenta de la Junta Ejecutiva: “La candidata presenta una causa abierta en la Justicia por una denuncia que implica un hecho de corrupción de los más bajos de la política, como es retirar un porcentaje del sueldo a los empleados”, expresa el documento.

En el escrito elevado a Bullrich, el sector de Claudia Moreno señala que “la prórroga de un mandato por circunstancia de la pandemia no alcanza para celebrar actos que no sean de la tarea normal, habitual y permanente de la vida del partido”, como sería un acuerdo de alianzas.

Consideran que “dado que existen dos fuerzas o listas oficializadas en pugna por la titularidad del partido, una correcta respuesta es que los componentes de las mismas sean citados para llevar adelante ese acuerdo”.

Carlos Molina, integrante de Cambiando Juntos, la lista en cuestión, defendió la decisión de su sector: "La elección no se hizo no por culpa nuestra, sino porque el COE provincial no nos dejó. Lo que nos está pasando a nosotros le pasó a otros partidos que no pudieron culminar sus convenciones por la pandemia”, dijo.