"A partir de mañana, todos los mayores de 35 años tienen la posibilidad de acceder a la vacuna libre con la sola presentación del dni", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la conferencia de prensa que cada martes ofrece para brindar un panorama de la situación epidemiológica.



También anunció que "69 de los 135 municipios completaron la vacunación", y contó que "el 61 por ciento de la población mayor de 18 años inscripta ya está vacunada con primera dosis".

"Viernes y sábado vamos a tener jornadas de vacunación comunitaria y las postas se van a quedar para seguir vacunando", dijo el mandatario bonaerense y agregó que "hay que demorar lo máximo posible el ingreso de la variante delta".

"Cuando ingrese va a ser responsabilidad de los que viajan, de los 15 casos que tenemos la gran mayoría viene de Estados Unidos", dijo el gobernador.

"La gran mayoría se fue a vacunar, pero vienen con pcr negativo". Después, con el paso de los días, resulta que les da negativo. "Si no se aislaban, contagiaban con la variante delta a quien tomara contacto con ellos", dijo el gobernador.



"Preferimos ser antipáticos que ser irresponsables", afirmó Kicillof y aseguró que los que atentan contra la salud pública recibirán multas.

Agregó que: "El número de contagios está bajando, de 12.000 casos diarios tenemos 4700, pero hay que seguir reduciendo los casos con vacunación y con cuidado".



Sobre la inmunidad de rebaño, dijo que cada vez que aparece una cepa más contagiosa es más difícil lograr la inmunidad de rebaño. Puso el ejemplo del Reino Unido, que sigue teniendo contagios por la variante delta más allá de tener al 80 por ciento de la población vacunada.

"Por suerte hasta ahora las nuevas variantes no han logrado escapar a la vacuna", sostuvo el gobernador, pero aclaró que eso no quiere decir que los contagios que se priducen en la gente vacunadas no dejen secuelas. Remarcó que hay que seguir cuidándose.

Sobre las vacunas a menores de 18 años, sostuvo que "hay algunas que empiezan a estar autorizadas y muchas están en fase experimental. Todo con pinzas porque estamos sujetos a los estándares más altos de vacunación".

La marcha de la vacunación

"Las estadísticas de vacunación son impresionantes. Tenemos 12 millones de personas mayores a 18 años en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente 10 millones están inscriptas, es un número importantísimo porque hemos visto lo que pasa en otros países", sostuvo.

Y anunció que viernes y sábado habrá jornadas comunitarias de vacunación y que las postas quedarán una semana en el lugar al que vayan.

Lo precedió en el uso de la palabra el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan dijo que "es importante que los que viajan hagan el aislamiento. Estamos cuidando a los que regresan y a los 45 millones que están acá, creo que eso se tiene que entender muy fácilmente". Contó que la provincia de Buenos Aires está atravesando la séptima semana de caída de casos y que la vacunación se está dando a un con un ritmo vertiginoso.

El jefe de Gabinete Carlos Bianco, por su parte, contó respecto del sistema de aislamiento mixto que "tenemos 99 hoteles habilitados para llevar adelante el aislamiento, Son más de 10 mil plazas".

Y aseguró que "en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la anarquía".