El economista y flamante precandidato a diputado por Juntos por el Cambio (JxC) Martín Tetaz, a pocas horas de su presentación, profirió que “Argentina se encamina a una mexicanización de su economía y su sociedad”, criticó las políticas sociales del Gobierno y sostuvo que la escuela pública es “un refugio para los pobres”.

Tetaz, que acompañará a la exgobernadora (y ex orgullosamente) bonaerense María Eugenia Vidal en las listas a diputados de JxC por la Ciudad de Buenos Aires. Aún así, Tetaz, economista de corte liberal, se quiso desmarcar de las políticas del expresidente Mauricio Macri. “A mí no me van a correr con discutir lo de Macri -afirmó-. Por supuesto que el modelo económico de Macri fracasó".

El otrora columnista de Radio Mitre y LN+ aseguró también que "ya no hay una mayoría de clase media" en el país. "No podemos incluir más con planes sociales en la Argentina. Argentina está encaminándose a una mexicanización de su economía y su sociedad. Hay gente que ya no va por el carril lento, que ya se cayó por la colectora", sostuvo.

“Si se comparan los índices de Rosario con los de México DF, Argentina tiene sectores de su población que se están pareciendo cada vez más a México", aunque no dio más precisiones sobre esta referencia, que suma otro país a la lista de los que la Argentina -según la oposición- se iría asemejando, entre ellos Venezuela, Nicaragua o Haití.

La educación pública

Tetaz también aseguró que “la clase media huyó masivamente” de la educación pública y “la dejó como refugio para los pobres”. “Lo dicen los datos. La clase media votó con los pies huyendo de la escuela pública", insistió.

Este puede ser un punto en el que coinciden el economista y la exgobernadora, quien en 2018 cuestionó si es justo “llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad” en almuerzo organizado por el Rotary Club.

Subtitulado

El nuevo candidato de JxC aseguró, además, que “hay una parte de la sociedad que ya no sueña”. “El domingo veía Policías en Acción después del programa de (Jorge) Lanata y lo tenían que subtitular porque no se entiende”, dijo.

"La gente tiene que trabajar en Argentina. Es un fracaso. El triunfo o fracaso de un gobierno se tiene que juzgar por la cantidad de planes sociales que ese gobierno logra transformar en empleo -explicó al criticar las políticas sociales- El Estado no tiene que comprar fideos, empecemos por ahí".

El resto de la lista de JxC todavía no está cerrada -la fecha límite es el próximo 24- y se especula que los lugares que siguen los ocupen aquelles diputades que finalizan su mandato este año, como Graciela Ocaña y Paula Olivetto.