Los trabajadores nucleados en la Asociación de Médicos Municipales (AMMC) de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron este martes un paro de actividades por 24 horas en reclamo de un aumento salarial del 45%, y se movilizarán a la sede de la Jefatura de Gobierno ubicada en el barrio de Parque Patricios.



De acuerdo con un comunicado difundido por la entidad, el cese de actividades obedece al “destrato que sufren todos los médicos del sistema; al vergonzante manejo de las licencias luego de 500 días de pandemia; a la falta de coordinación en la organización del trabajo; y al pedido de una pauta salarial que reconozca su trabajo y esfuerzo”.

"Estamos con un nuevo plan de lucha con un paro en la calle" porque el Gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta "no nos escucha, venimos desde diciembre reclamando y no nos escuchan, los médicos ya estamos agotados y cobrando mal", dijo Cynthia Slaifstein, médica residente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.



"Estamos de paro porque no tenemos paritarias ni salario digno, no tenemos vacaciones hace más de 500 días y se están cerrando los puestos de concurrencia. La verdad es que estamos agotadísimos y con muy mal salario", remarcó la médica infantil.



Finalmente, Slaifstein adelantó que, además del paro de actividades, este martes a partir de las 10 de la mañana marcharán a la Jefatura de Gobierno con el fin de que los funcionarios escuchen sus reclamos.