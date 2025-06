El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dijo estar en Venezuela y dijo que no se entregará ante las autoridades, aunque se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo a cambio de que liberen a su esposa, Gianina García Troche, que se encuentra en la cárcel militar de Viñas Cue.

En una carta enviada a la prensa uruguaya, Marset apuntó contra los gobiernos de Uruguay, Bolivia y Estados Unidos y se extendió especialmente sobre el de Paraguay, al acusar a sus autoridades de montar una persecución política y judicial contra su familia. “Ustedes, malparidos, que viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico, dejen de meterse con mi familia, tienen a la madre de mis hijos presa, sin ni siquiera una televisión en su celda, aislada como si fuera una delincuente peligrosa, y esa mujer no ha cometido ningún tipo de delito en toda su vida y lo tienen claro", señaló el narcotraficante, uno de los cinco fugitivos más buscados por la agencia antidrogas estadounidense DEA.

“De ese puto lavado no tienen una sola prueba, porque nunca hubo lavado de dinero en su nombre. Como a mi hermano y mi cuñado, que les pusieron ‘lavado de activos’ por tener uno un auto a su nombre y otro una camioneta, son unos hijos de puta ustedes, eso no es lavado de activos en ninguna parte del mundo, si van a seguir haciendo una persecución a mi familia, más vale que tengan los huevos bien puestos, porque pelear con fantasmas es difícil, yo tengo media ciudad tomada, no voy a accionar porque sé que mi problema con tiempo y dinero lo voy a solucionar, pero ustedes me están agotando la paciencia”, advirtió.

"Mejor hagamos las cosas en paz. Liberen a la mamá de mis hijos, que está sufriendo indebidamente, y también están sufriendo mis hijos por no poder estar con ella. Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”, propuso.

García Troche está en prisión desde el 21 de mayo tras ser extraditada de España. Está acusada de formar parte de una estructura criminal dirigida por su esposo fugitivo, también integrada por el paraguayo Miguel Insfrán, alias Tío Rico, preso en Paraguay tras ser extraditado en 2023 desde Brasil. La causa contra ella fue abierta en 2022 en el marco de "A Ultranza Py", una gran operación contra el crimen organizado lanzada por Asunción con cooperación internacional.

Marset huyó con ella y sus hijos de la casa donde residían en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia el 29 de julio de 2023, un día antes de un megaoperativo de la policía boliviana para capturarlos. El mismo día que detuvieron a su esposa, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Marset de lavado de dinero procedente de ganancias del narcotráfico. En un comunicado el Departamento de Estado anunció además una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Marset en cualquier país. "A esos malditos gringos no les tengo ni un pelo de miedo", aseguró el narco en la carta.

El nombre del narcotraficante también desató un escándalo político en Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, luego de que se le otorgara un pasaporte uruguayo de forma express en 2021, mientras se encontraba en Emiratos Árabes. El hecho derivó en la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel y el asesor político Roberto Lafluf, tras la dimisión previa de la vicecanciller Carolina Ache en 2022.