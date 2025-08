El deporte argentino continúa en la búsqueda de la consolidación, sobre todo por la indiferencia que recibe de parte de los gobiernos de turno. El tiempo no ha sido un buen aliado en ese aspecto, y desde las instituciones siguen insistiendo con una distribución más equitativa.

El Comité Olímpico (COA) inició una nueva etapa, con la reelección de su presidente, Mario Moccia, quien dialogó con Página/12 para dejar en claro la estrategia que aplicará para lograr aquel fortalecimiento.

-Se inició su segundo mandato al frente del COA, ¿logró cumplir los objetivos que se propuso durante el primer período?

-Se hicieron muchas cosas en estos cuatro años. El proceso electoral lo adelantamos a julio porque en agosto tenemos los Juegos Panamericanos Junior en Asunción (se inician el sábado próximo), y en septiembre los Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) en Santa Fe. Se hacía muy difícil realizar el proceso eleccionario durante esos eventos. La verdad, estoy muy satisfecho con lo que se realizó hasta acá: se habían planteado una serie de objetivos de nuestra gestión y los hemos trabajado todos.

-¿Cuáles eran esas metas?

-Se puso en valor nuestra sede, con motivo de los 100 años del Comité Olímpico Argentino. Se mejoró el museo olímpico, con imágenes y tecnología que no tenía, y con el honor de tener presente al expresidente del Comité Internacional (COI) Thomas Bach. Se avanzó mucho con la federalización de la gestión, e interactuamos hoy con todas las provincias del país. A eso le sumamos varios programas: la celebración del Día Olímpico, los Juegos de Alto Rendimiento Deportivo en Rosario, cursos y capacitaciones en distintos temas como administración deportiva, gestión y planeamiento. Estoy contento, y creo que toda la comunidad deportiva está conforme.

-¿Tiene algo pendiente por hacer todavía?

-Sí seguro. En primer lugar, profundizar lo que venimos haciendo, porque estamos trabajando con algunos temas estratégicos como son el cuidado ambiental a través del deporte, en todo lo que hace a la sostenibilidad, y la concientización de la importancia que tiene el cuidado de la causa común de nuestro planeta. Nosotros estamos en marcha con un tema que se lanzó el año pasado, que es el Observatorio Nacional de Lucha contra el Sedentarismo, ya que entendemos que hay que concientizar que el sedentarismo mata, que es un flagelo, y que la actividad física y el deporte son el mejor remedio para la salud. Eso está al alcance de cada uno, y eso lo estamos trabajando en todo el país con el área educativa, con el área de deporte, con las federaciones, con la Fundación Favaloro y con la Cruz Roja. En esa dirección estamos.

-¿Qué política aplican para los nuevos deportes, como los urbanos?

-Los deportes urbanos llegaron con fuerza y para quedarse, y ya integran el programa olímpico. Esas disciplinas se van proyectando y desarrollando a lo largo del país. Están el skate, el básquet 3x3, la escalada, el breakdance y hasta los e-sports (deportes electrónicos). Nadie se hubiera imaginado hace unos años que íbamos a tener Juegos Olímpicos virtuales. A mí me parece increíble siendo profesor de Educación Física, pero es la realidad que tenemos que administrar y gestionar.

"Queremos profundizar lo que venimos haciendo", dijo Moccia. Imagen: Alejandro Leiva.





-Desde fines de abril le toca presidir también el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard). ¿Se buscará ahí recuperar la autarquía que se viene reclamando?

-Sí. Me tocó ahora asumir la presidencia, que es de manera alternativa con la Secretaría de Deportes. El objetivo allí es, primero seguir trabajando en equipo, con el COA y la Secretaría, los que componen el Enard; y segundo poder dar respuesta a las necesidades de nuestros atletas, que es algo prioritario. Eso genera un gran esfuerzo, porque el presupuesto hoy está acotado, y tenemos que optimizar al máximo los recursos que tenemos para poder asistir de la mejor manera las necesidades.

-¿Qué herramientas van a poner en marcha para aumentar ese presupuesto?

-El presupuesto no es el que uno quisiera tener, por eso también estamos haciendo una gestión paralela para poder recuperar el 1% del total de la facturación de la telefonía móvil. El tema es complejo. Estuvimos reunidos en el Congreso con la Comisión de Deportes planteando la problemática. Inclusive, me reuní con los presidentes de todos los bloques para pedirles el apoyo para volver a contar con ese porcentaje. Nosotros entendemos que es fundamental, que el deporte de alto rendimiento vuelva a tener esa asignación directa, para poder gestionar de una manera más eficiente. Tenemos claro que lleva tiempo, porque tiene que tratarse, aprobarse, pasar a presupuesto, luego pasar a recinto, después ir al Senado, y finalmente confirmarse o no.

-¿Por qué los gobiernos siempre toman distancia del deporte?

-Uno cree que no está entre las prioridades de la agenda. El deporte está presente siempre, por algo hay una estructura deportiva. Pero entiendo que hay otros temas que van por delante, y no sólo del deporte, también de otras áreas. Refiriéndome al deporte, tal vez no se visualiza la importancia que tiene como instrumento estratégico para el desarrollo de la sociedad. No sólo del alto rendimiento, sino de todo lo que el deporte aporta de manera transversal. El deporte actúa con la educación, la salud, con la generación de empleo, en infraestructura, en equipamiento, en indumentaria. Los eventos deportivos generan turismo receptivo, consumo en otras áreas.

-¿Cómo atraen a las empresas privadas para que se sumen al deporte?

-Es un momento particular de la Argentina. Hay empresas que se interesan por el deporte, y a ellas le transmitimos la importancia del mismo. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos hay un interés creciente, y las empresas se dan cuenta del valor que eso tiene. Cuando finalizan los Juegos eso se aplaca un poco. Por ese motivo, generamos otros productos como la Playa Olímpica durante el verano, como propuesta para llevarle el deporte a la gente en la costa atlántica, con competencias, con acciones recreativas, con cuidado ambiental. A eso también apuntan los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), integrados con el Comité Paralímpico, y generar un producto que hoy no existe. Eso también puede ser atractivo para las marcas que quieren ser parte.

Moccia en su despacho personal del COA. Imagen: Alejandro Leiva.





-En los dos Juegos más importantes que le tocó estar al frente, los Olímpicos 2024 y los Panamericanos 2023, ¿se colmaron sus expectativas?

-Nos fue bien, tal vez no en la medida de lo que hubiéramos esperado, por lo que es la transición que se va dando en varios deportes. Se dieron algunas situaciones que hicieron que no pudiéramos mantener el quinto lugar en el medallero de los Panamericanos anteriores (Lima 2019), y en Santiago fuimos séptimos. En París fueron tres medallas (oro, plata y bronce) y mejoramos 20 posiciones (52°) a lo que fue el resultado de Tokio 2020 -se realizaron en 2021 por la pandemia-. Uno cree que tal vez el fútbol y el rugby seven eran candidatos a ganar medallas y por ciertas cosas no se pudo, y ahí hubieran sido cinco en lugar de tres.

-¿En los Panamericanos Junior de Asunción se podrá ver el potencial de Argentina entre las nuevas generaciones?

-Sí. Esas generaciones van a ser el recambio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y Brisbane 2032. En Paraguay nos va a ir bien, porque hay una camada de chicos Sub 21 y Sub 23 con mucho potencial. Muchos de ellos vienen de los Juegos de la Juventud 2018 en Buenos Aires, y otros del programa de desarrollo que se lleva a cabo desde el Enard.

-¿Ustedes tratan de ver la experiencia de desarrollo olímpico de otras naciones destacadas?

-Claro, estuvimos observando lo que trabajó en su momento España, con un plan estratégico para el deporte en ese país. También con otras experiencias que se desarrollan en otros países, y después vemos si se puede adaptar en Argentina. Brasil tiene un caso muy puntual, porque ellos tienen la Lotería estadual, que aporta un porcentaje que va al Comité Olímpico. Eso es mucha plata porque son 100 millones de dólares, y acá no lo tenemos. Estados Unidos tiene otro funcionamiento. Igualmente, la mayoría depende del presupuesto del Estado.

-¿Qué innovación tendrá la primera edición de los Juegos de Alto Rendimiento (JADAR)?

-Los Juegos serán del 9 al 14 de septiembre en Rosario, y será una competencia nacional donde se integra el deporte olímpico y paralímpico, con 63 disciplinas. La cita contará con los mejores atletas argentinos de cada una de las modalidades compitiendo por sus provincias. La particularidad es que cada provincia inscribe a los atletas que están dentro de un ranking, que los hace elegibles para los Suramericanos 2026. Es decir, estos son preparatorios para los Juegos de Santa Fe del año que viene. Van a estar los mejores, 3.500 atletas en total. La ciudad central será Rosario, y también Santa Fe y Rafaela serán las otras que tendrán competencias.

Moccia inició un nuevo mandato hasta octubre de 2029. Imagen: Alejandro Leiva.





-¿Se pondrá a prueba algo en particular?

-Lo que se hará es probar la operación de todas las sedes de competencia, un año antes de los Juegos. En lo deportivo, los seleccionados mostrarán a los mejores para definir sus equipos para el año que viene.

-A un año de los Juegos de París, ¿qué fue lo que más lo impactó?

-Me llena de orgullo lo de la ceremonia de apertura en la calle, porque de alguna manera nosotros fuimos los pioneros con los Juegos de la Juventud en 2018, con aquella fiesta en el Obelisco. También destaco la elección de un hombre y una mujer para ser abanderados, lo que hace a la igualdad de género.

