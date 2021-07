Rosario tiene su propia serie web feminista lésbica y bisexual realizada integramente en la ciudad por un equipo integrado en su totalidad por mujeres y disidencias. Se trata de Quién Pudiera, una serie de Hipólita Films, una productora audiovisual radicada en Rosario, que fomenta la producción de contenido feminista y LGBTI. La tira tiene como protagonistas a Memé y Mariana, dos amigas, una bisexual y la otra lesbiana, que viven en Rosario. Además de transitar los conflictos típicos de su edad, como no poder terminar sus carreras universitarias, no conseguir trabajo de lo que estudiaron, o padecer desencuentros amorosos, lidian, junto a su amiga Sofía, con las particularidades del ambiente LGBTI local. Justo cuando Memé se separa de Martín, su novio de varios años, el problema histórico de no tener a dónde salir para conocer chicas se agrava: Mystika, el único boliche LGBTI de la ciudad, cierra. Ante la falta de ese espacio con el que las amigas contaban para generar vínculos y salir a divertirse, se ven obligadas a incursionar en nuevas y desconocidas formas de relacionarse, siempre atravesadas por un ferviente feminismo. Mientras buscan la fiesta lésbica perfecta, las tres amigas transitan todo tipo de instancias juntas: acompañan un aborto, lidian con sus familias, experimentan el ambiente del fútbol femenino y celebran el orgullo LGBTI.

Disponible en el sitio quienpudiera.com