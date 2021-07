El director técnico de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, recuperó al mediocampista Jorge Rodríguez, que por una tendinitis en la rodilla derecha no jugó en los amistosos, y se perfila para debutar este viernes en el equipo titular que visitará a Sarmiento en Junín por la primera fecha del nuevo torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El entrenador se refirió al tema en conferencia de prensa y comentó: "Tuvo una semana normal y seguramente jugará. El equipo va a ser muy parecido al que venimos planteando en los partidos amistosos", comentó sobre el ex futbolista de Banfield, que entraría por el juvenil David Ayala.



Estudiantes tendrá en su primer partido a Fernando Zuqui, quien volvió de Turquía: "Con Zuqui ganamos un poco más de circulación de pelota en el medio. Esperemos poder reafirmarlo en los partidos del torneo".



Al opinar del mercado de pases, el DT resaltó que "en el transcurso de la semana que viene deberían incorporarse algunos jugadores con los que se está hablando. El club está trabajando para incorporar jugadores de mitad de cancha hacia adelante".



Más adelante señaló: "Se fueron algunos, por diferentes motivos, pero quedó la mayoría de la base del proceso anterior. Van a venir jugadores, pero fue un mercado muy difícil".



"Estoy ilusionado con el arranque de este torneo. Vamos a tratar de ser competitivos, dejando bien plantado a Estudiantes, acorde a su historia. Hicimos una buena pretemporada y buscaremos mejorar las cosas que no nos gustaron", agregó el entrenador.



En la lista de 23 jugadores que viajaron a Junín, once son formados en las juveniles del club y dos tendrán su debut absoluto en la nómina de concentrados, como los casos de Franco Zapiola y Ezequiel Naya.



"Los juveniles hicieron un proceso muy bueno en reserva, por eso hemos subido a varios al plantel superior", acotó el DT, que dispondría una formación para el debut con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Rodríguez, Juan Sánchez Miño, Fernando Zuqui; Leandro Díaz y Francisco Apaolaza.