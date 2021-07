Entre aplausos y honores, el ex embajador de Argentina en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy, Normando Alvarez García, recibió de las manos del gobernador Gerardo Morales la Medalla Orden del General Manuel Belgrano en reconocimiento a su desempeño de "alto valor humanitario" durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019. Además, fue declarado “ciudadano ilustre” y “personalidad destacada de la provincia de Jujuy”.



El reconocimiento fue entregado por el gobernador jujeño cuando todavía no se acallan las repercusiones por la denuncia penal del gobierno de Bolivia al ex presidente de Argentina Mauricio Macri y al ex embajador de Argentina en Bolivia, el mismo Alvarez García, por el contrabando de material bélico para usar contra el pueblo boliviano en el 2019.

El decreto 409 del Ejecutivo Provincial otorga la orden de mérito del general Manuel Belgrano a Alvarez García. Sin embargo, la Carta Magna jujeña establece que la Legislatura provincial tiene la facultad de "Discernir honores y acordar pensiones honoríficas mediante el voto de los dos tercios de sus miembros, por servicios distinguidos prestados a la provincia", según reza su artículo 123.

El acto se desarrolló en el histórico Salón de la Bandera, con la presencia de ministros del gabinete de Morales y otros miembros del oficialismo, sin participación de la oposición.

Tras recibir la condecoración, Alvarez García dijo que “el solo hecho del reconocimiento del gobierno de Jujuy, (el de) amigos, inclusive de amigos peronistas que me han acercado ese agradecimiento, es un orgullo”.



Alvarez García recordó lo que vivió aquellos días en 2019. Contó que ayudó y otorgó asilo a funcionarios bolivianos pertenecientes al Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo gobierno había sido derrocado por los golpistas. Entre ellos, los ministros de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, y de Planificación de Desarrollo, Mariana Prado Moya, y la diputada Valeria Silva y su esposo. Así también ayudó al hermano del entonces vicepresidente Álvaro García Linera.

“Estoy tranquilo, sabíamos lo que hacíamos”, expresó en referencia a aquellos días trágicos y al hecho de que ahora se encuentro envuelto en el escándalo por el contrabando de armas. “Igual, molesta, porque uno se pone tensionado porque sabemos que esto es política, tensión", sostuvo, aunque enseguida aseguró que recibió "no solo la palabra del canciller (Felipe) Solá reconociendo mi trabajo, sino las palabras que le dijo el presidente Alberto Fernández al gobernador Morales hace dos días" al que le habría dicho "que reconocía mi trabajo y que me quede tranquilo”, afirmó.

“Leí la denuncia y no existe nada”, “dice contrabando la causa, hubiera pensado en muchas maneras pero nunca contrabandista”, agregó.

“Épica barata”

En tanto, en su discurso, el gobernador Morales cargó contra referentes del gobierno nacional y en particular señaló que detrás de la denuncia al ministro de Trabajo de Jujuy, está el embajador actual de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.

"No vamos a permitir que por una mentira desacrediten a una persona tan valiosa y por eso el reconocimiento para el Chiqui y por toda la tarea que tuvo, con el fortalecimiento del vínculo con el país hermano y su dedicación por salvar vidas", destacó Morales.

“No nos van a correr, no nos van a arrinconar con la mentira, ni con la épica barata, ni la discriminación”, subrayó en referencia al supuesto contrabando de material bélico a Bolivia. En el momento más efusivo de su discurso arremetió: “que vayan al psicólogo, que se hagan ver”.

“Que no anden diciendo que tratan por igual a todas las provincias. No es verdad. No tratan a todas las provincias por igual, discriminan a Jujuy”, continuó y agregó que “es la primera vez" que dice esto. "Que se dejen de joder con eso”, insistió.

"Más allá de la actitud discriminatoria, no vamos a bajar los brazos, y el pueblo jujeño va a estar de pie, con orgullo, sin mendigar, sin claudicar y haciendo lo que tiene que hacer”, afirmó luego.

“Sé que les jode el tema de Milagro Sala y la violencia en Jujuy, pero hay una cuestión irreconciliable ahí”, indicó, e instó a “que no se la agarren con el pueblo jujeño”. Pidió luego al gobierno nacional "que revise esa lógica que no sirve” y afirmó que “la lógica que sirve es la de cerrar la grieta, la del encuentro y la de trabajar todos unidos”.

Morales apuntó a “las farsas que arman algunos sectores, que no le hacen bien al gobierno nacional y que lo complican al propio Presidente”. “La mejor manera de ayudar al Presidente es no joderlo tanto como lo joden los propios sectores del Frente de Todos”, resaltó.

Repudios

Cuando el jueves pasado se conoció la denuncia del gobierno de Bolivia, diferentes sectores justicialistas repudiaron la complicidad del gobierno de Macri en el golpe de Estado y solicitaron la renuncia de Alvarez García al Ministerio de Trabajo.

Ante ello fue Morales quien redobló la apuesta y después de varios días de silencio y un paro de transporte público de pasajeros que duró 8 días, anunció el reconocimiento a su ministro.

La diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos) envió misivas al embajador boliviano en Argentina, Jorge Ramiro Tapia, y a los cónsules del Estado Plurinacional de Bolivia con asiento en San Salvador de Jujuy y La Quiaca, Juan Ino Mamani y Julio Enrique Vidangos Ramirez, respectivamente, expresando su “enérgico repudio” a la condecoración al ex embajador y actual ministro de Trabajo de Jujuy.

Moisés sostuvo que se trató de un acto “unilateral y egoísta que desconoce el accionar de la justicia del Estado argentino, en un acto de mala fe que no representa al pueblo jujeño”.

“Si conserva algún apego a los valores democráticos que alguna vez distinguieron a la UCR, Gerardo Morales debería separarlo preventivamente de su cargo hasta que la Justicia determine si tuvo responsabilidad en facilitar el quiebre institucional”, enfatizó la legisladora nacional.

Y fue más allá al advertir que ”con este respaldo inoportuno a un correligionario implicado en un gravísimo episodio”, el gobernador de Jujuy “asume su complicidad y participación directa, además de buscar desafiar la autoridad presidencial y legitimidad del presidente Alberto Fernández en la política internacional argentina”.

La organización Tupac Amaru informó que presentará hoy una denuncia penal contra el gobernador Morales por haber brindado apoyo logístico a las fuerzas políticas que participaron del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia el pasado 10 de noviembre de 2019. “Es indispensable que se investigue lo que sucedió la noche del 4 de Septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de Septiembre del mismo año, con motivos de la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy y el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e importantes funcionarios del citado país, para comprender la magnitud de la participación de Gerardo Morales en el apoyo logístico a la planificación y ejecución del golpe de Estado en Bolivia”, sostuvo Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru.