La periodista mexicana Yazmín Ross conoció a Roberto Fontanarrosa en un encuentro de historietistas realizado en el país azteca en 1981 y volvió a verlo en Buenos Aires, donde le hizo un reportaje –hasta aquí inédito– que se reproduce en el nuevo número de Barullo. La revista se presenta hoy sábado 17 de julio, a las 18, a través del Facebook Live de Homo Sapiens Ediciones. Los directores, Horacio Vargas, Perico Pérez y Sebastián Riestra, junto a la dibujante Flor Balestra y el periodista cultural y poeta Jorge Boccanera, recordarán al Negro: se difundirá un video a modo biográfico y se reproducirán testimonios con anécdotas con el genial rosarino.

“En general busco que mis personajes sean graciosos y expresivos, sin la palabra no sabría qué hacer”, le dijo Fontanarrosa. A catorce años del fallecimiento del querido Negro, esa es la definición de un estilo que perdura, además de alguna otra confesión muy fontanarroseana:

“Si quiero dibujar mujeres lindas, no me salen. No debe interpretarse como un ataque al sexo femenino, sino como un problema técnico, porque en mi dibujo los hombres son tan feos como las mujeres”.

Por otro lado, junto con la revista llega también un disco, sin costo extra. Se trata de “Postangos en vivo Rosario”, del notable pianista Gerardo Gandini, editado por el sello BlueArt Records. Este CD ganó el Grammy Latino 2004 como Mejor Álbum de Tango, fue reeditado en 2015 y ahora estará a disposición de los lectores de la revista.

El número de julio de Barullo incluye una entrevista al músico de jazz de la ciudad Rubén Chivo González, un perfil del maestro de actores, Rody Bertol, un fotorreportaje de Paulina Scheitlin, y textos de Sebastián Riestra, Luisina Bourband y Miguel Roig, entre otros.

Más información en www.revistabarullo.com.ar